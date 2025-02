«De pequeña veía las galas e imitaba a las candidatas»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de febrero 2025, 22:47 Comenta Compartir

Estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y gimnasta y jueza de gimnasia rítmica, esta joven representa a Disoft y Zona Guanarteme con la fantasía 'Aurora' de Isaac Martínez Vicente. La joven de 19 años, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, disfruta a tope cuando se sube a un escenario. Por eso, asegura que si se coronara reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria «disfrutaría cada evento y cada encuentro con la gente, transmitiendo la energía y el espíritu carnavalero».

–¿Por qué decidió presentarse?

–Siempre me ha gustado el carnaval y desde pequeña quería participar. Cuando era pequeña me presenté a un casting para la gala infantil, pero no me cogieron. Veía las galas por la tele con mis padres cuando era niña e imitaba a las candidatas. Cuando se organizó el casting, mi madre lo dijo y aquí estoy porque yo me animo a todo.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser elegida para participar en el carnaval olímpico?

–En el casting eligieron a otra compañera, pero luego renunció. Yo me iba de viaje y estaba muy triste porque no me habían cogido. No sabía si ir a los carnavales, pero cuando aterrizó el avión, me enviaron un mensaje diciendo que había sido escogida y me quedé muy contenta.

–¿Es carnavalera?

–Soy muy carnavalera, pero nunca he participado en el carnaval. De pequeña iba a todas las cabalgatas y lo siento como si yo hubiese estado aquí toda la vida.

–¿Qué espera del reinado?

–Está muy complicado, pero la verdad es que me haría muchísima ilusión y no sólo por mí, sino también por el diseñador, que ha estado muchísimos años intentándolo, y por mi familia, que lleva desde que yo era pequeñita acompañándome a los castings. Sería un subidón y me gustaría muchísimo porque hay un mensaje que a mí me gustaría recalcar, sobre todo en este carnaval, ya que el tema son las olimpiadas, que es que la gente haga actividad física, que incentivemos la vida activa.

–¿Cómo se está preparando para lucir el peso del vestido?

–No son nada fáciles, pero tengo una ventaja: como soy deportista, estoy muy acostumbrada a llevar este tipo de peso. Ahora estoy trabajando muchísimo, entrenando en el gimnasio.

–¿Cómo piensa que será la experiencia cuando se abran las puertas del escenario?

–Creo que me sentiré como en el cielo. Es verdad que he actuado en muchos sitios, pero el parque de Santa Catalina es un sitio grande... No voy a estar nerviosa, pero voy a tener muchísimas ganas de demostrar lo que sé hacer y sobre todo mostrar el pedazo de vestido que tienen preparado para mí.

–¿Está dispuesta a asumir las obligaciones de la corona?

–Estoy dispuesta a dejar de hacer algunas cosas de mi vida para esto porque es un sueño.

–No se imagina el carnaval de la capital grancanaria sin...

–Purpurina, amistades, reencuentros, música, alegría..., sin que sea en Canarias y en el que pueda disfrutar todo el mundo.

–Si la corona del carnaval viniera con un poder, el que usted quisiera, ¿en qué lo emplearía?

–Intentar que todo el mundo sea feliz de alguna manera.

–Este carnaval está dedicado a los juegos olímpicos. ¿Cuál es su disciplina deportiva favorita?

–La gimnasia rítmica. Me encantan todos los deportes, pero la gimnasia rítmica es muy completo, desarrolla el equilibrio, la expresión, la elegancia...