«Mi número es un homenaje al gran César Manrique»

Es su quinto año consecutivo en el carnaval capitalino.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

–Me motivó este año saber que es una Fiesta de Interés Turístico Internacional, la visibilidad que se me puede dar local, nacional, y internacionalmente, ya que la gala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es un evento único y que tiene una repercusión a nivel mundial. Es una buena plataforma para poder dedicarte al mundo del espectáculo e incluso televisión y redes sociales, que es otra de las cosas que más me gustan.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–A nivel personal tiene un significado muy importante ya que es una ilusión y un sueño por cumplir. Desde que tengo corta edad era consciente que yo algún día estaría en ese escenario y con los años poder cumplirlo significa una superación personal, me encantaría un año escuchar mi nombre como ganador. Profesionalmente, con la visibilidad que tiene la gala puede ser increíble.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Nos parecemos bastante, mi personaje siempre va a caracterizado por lujo y brillo, me identifica mucho en mi vida personal porque me gusta ir siempre de punta en blanco me gusta la moda, las firmas de diseñadores y marcas internacionales.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

–La del 2001, aún siendo muy pequeño, mi madre me grababa la gala y la repetía una y otra vez.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Que ganó Esteban Cedrés, el primer lanzaroteño traer el primer premio a la isla.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Absolutamente todo, desde la danza, el maquillaje, los vestuarios, los atrezos, la música, aprecio mucho el arte y aquí todo va de la mano y se convierten en uno.

–¿Qué drag tiene como referente?

– Drag Vulcano él fue la primera persona que me animó a participar.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Desde septiembre, pero la idea la tenemos desde mayo.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles de su puesta en escena?

–Mi número es un homenaje al gran César Manrique y, desde el primer momento, se pidió permiso a su familiares y beneplácito a la fundación César Manrique, quienes me han apoyado en absolutamente todo. Públicamente, quiero agradecerles que me lo hayan puesto tan fácil.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–Si tuviera que quitar algo de la gala sería el número de atrezzo, creo que no es necesario llevar tanto sino llevar lo que se necesita para el fácil desarrollo del espectáculo.

