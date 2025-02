«Del mundo drag me atrae todo y no quiero dejarlo nunca»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 22:52 Comenta Compartir

Neftalí Betancor Rodríguez tomará parte en la preselección drag de este viernes 14 de febrero en el escenario del parque de Santa Catalina en vigésimo segundo lugar. Cuenta con el patrocinio de 22. INK_Canarias Tattoo & Quiromasaje, Jacob Peluquero y Mixturas Music y presentará un diseño propio titulado 'La profundidad oculta de un dulce ángel por los prejuicios injustos de un triste infierno'.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

–Pues tenia tan claro que este año no me presentaría pues quería descansar después de tantos años consecutivos presentándome, pero no pude decir que no a una propuesta que me hicieron y apostaron una vez más por que Ácrux estuviese en la preselección del 2025.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–Pues lo de todos los años, dejar el listón muy alto para que salga mucho trabajo y disfrutar de lo que hago.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Pues a estas alturas de mi vida y por los año que llevo, hay muy poco que los diferencie pues Ácrux se ha convertido en un estilo de vida.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

–Pues la primera de todas no la voy a olvidar en la vida ... Marcó un antes y un después en mi vida... Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que quería ser alguien especial.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Pues que Drag Heaven me impacto muchísimo, siempre lo voy admirar ...

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Te mentiría si quito algo, me gusta todo y cada vez me doy más cuenta que no quiero dejarlo nunca.

–¿Qué drag tiene como referente y por qué?

–Pues lo diré siempre hasta la saciedad. Drag Orion y Drag Seregon.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Pues este año tan solo un mes sin levantar la cabeza del proyecto.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles de su puesta en escena?

– La música, nada fuera de lo normal ... gustará por qué es muy comercial y los acompañamientos los mantendré en secreto.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–Ahora mismo no quitaría nada, estamos consiguiendo muchísimo y nos lo están poniendo fácil... poco a poco.

–No entiende el carnaval sin...

–Sus fiestas en la calle... y punto.

Temas

Carnaval

Drag