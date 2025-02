«Llevo trabajando en la idea de esta gala desde 2020»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de febrero 2025, 22:52 Comenta Compartir

Espera firmar un buen papel en su presencia esta edición sobre las tablas de Santa Catalina.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

– Este año decidí presentarme a la gala drag por el impulso tan grande que me dieron mis diseñadores, que creyeron en mí desde el primer momento. Además, me sentí motivado por un desafío personal: después de años siendo bailarín, acróbata y patinador, la presión por parte de mi familia y amigos para que me mostrara en un escenario diferente fue enorme.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

– Espero que esta experiencia me permita crecer enormemente tanto a nivel personal como profesional. Como artista, cada paso que doy me reta a superar mis límites y a explorar nuevas facetas de mí mismo que tal vez no conocía. Sin embargo, lo que más espero es crecimiento personal.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

– Sinceramente, no hay una gran diferencia entre mi persona y mi personaje drag. Ignea es simplemente una versión mucho más exagerada de Sergio. Todo lo que soy, mi forma de expresarme, mi energía, mis inquietudes, están reflejadas en Ignea, pero con una dosis mucho mayor de dramatismo y exageración.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

– La primera gala drag que recuerdo es la de 2010 en Las Palmas.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

– De esa gala siempre recordaré a Drag Asharik con su fantasía Dead Souls, que dejó una huella imborrable en el escenario.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

– Lo que más me atrae del mundo drag es el aspecto creativo. Crear una historia en tan solo tres minutos y medio, y lograr que llegue al público de una forma tan impactante, me parece algo maravilloso..

–¿Qué drag tiene como referente y por qué?

–Sin duda diría Asharik.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

– Llevo trabajando en esta idea desde 2020, ese año ya tenía claro que ese sería el tema de mi primera gala. Sin embargo, fue en mayo de 2024 cuando decidí que 2025 sería mi año.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles de su puesta en escena?

– Sin desvelar mucho, puedo decir que mi puesta en escena será sensual, dinámica y divertida, con un toque de mucha magia.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

– Sinceramente, no quitaría nada de lo que ya existe en el mundo drag.