«No se imaginan el talento que hay en Canarias»

Lleva siete años como drag aunque la de 2025 será su quinta participación en la preselección.

–¿Qué le motivó a presentarse este año?

–Mi patrocinador, mi diseñador, y mi equipo son el pilar fundamental que han hecho que este año vaya a por todas.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–Es un reto personal. He trabajado muchísimo en este proyecto, muchísimas horas de ensayo, de realización de vestuario, de entreno personal.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Tanto yo como mi drag tenemos mucha personalidad, y lo que diferencia a uno del otro es que con mi alter ego puedo llevarles a un mundo de fantasía, a mi mundo.

–¿Cuál es la primera gala que recuerda?

–Cuando ganó Salamandra, en 2003. Yo tenía 5 años. También recuerdo a Kio y Kiomara en 2006, una actuación que me marcó para toda la vida. Desde pequeño he visto todas las galas por televisión.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Es parte de mi vida, de mi trabajo. Ojalá esto me dure unos añitos más, para seguir mostrando mi arte y mis ideas.

–¿Qué drag tiene como referente?

–Todo aquel drag que tenga una personalidad y una identidad propias. De todos me gusta algo y de todos aprendo algo.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–La idea la tengo en mente desde los 18 años: casi 10 años atrás había visionado lo que voy a mostrar el día 14, pero en abril de 2024 se bocetó la idea y los diseños, y en mayo pudimos ir a Turquía a comprar parte de los materiales. Y a raíz de ahí, entre música y elaboración de coreografía y vestuario, pues 10 meses… este show tiene muchísimo trabajo, y se va a notar.

–¿Puede detallar su puesta en escena?

– No voy a dar una pista. Solo digo que los deseos se cumplen con esfuerzo, trabajo, y mucha dedicación. La música está acorde con el show, y es otro registro distinto a los que he hecho antes, me encanta cambiar de registro sin dejar de ser yo.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–Quitaría el atrezzo de los shows, se ve espectacular, pero es lo que menos me gusta. Lo que añadiría aparte de lo económico, son artistas más locales. La gala drag cada vez es más difícil... uno se tiene que romper la cabeza para seguir dando buenas ideas y cada vez es más difícil.

–No entiende el carnaval sin...

– Sin vivirlo al máximo. Cuando sea mayor quiero decir que fui artista. La gala drag y el carnaval es un escaparate para artistas que sueñan alto. No se imaginan el talento que hay en las Islas Canarias.

