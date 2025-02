«Mi fantasía trata sobre el día a día con las pantallas»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de febrero 2025, 23:29 Comenta Compartir

Elián Martín o Drag Kálik, saldrá tercero en la preselección.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

–Pensaba tomarme un descanso, pero volvió a surgir esa emoción por presentarme y superarme. Sabía que podía dar más. Tenía una idea que me encantaba y no podía quedarme sin mostrarla al público.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–Una superación tanto personal como profesional. Me gustaría que más gente conociera mi trabajo, ya que me dedico a la creación de elementos artísticos como música para espectáculos, vestuario, maquillaje y tocados. Además, mi actuación trata sobre las redes sociales, ámbito en el que invierto mucho tiempo y esfuerzo.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Elián Martín y Kálik son la misma persona. Aunque el personaje tiene la cara de colores y viste trajes voluminosos y brillantes, la actitud de ambos es idéntica.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

–Era 2010, tenía 8 años y me acababan de comprar un disfraz de Bob Esponja para la fiesta del colegio. Muy emocionado, me lo probé y fui a enseñárselo a mi madre, que la estaba viendo. En pantalla había un artista vestido de Blancanieves: era Drag Mandrágora. Mi madre me pidió que no viera esas actuaciones porque eran para un público más adulto. Al salir de la habitación, me dijo: «Algún día estarás encima de ese escenario», y así fue.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Lo viví con mucha curiosidad. Lo poco que vi me fascinó. Pero lo que más me marcó fueron las palabras de mi madre.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–El mundo drag es arte en todas sus formas: música, coreografía, maquillaje, diseño, costura, pintura, manualidades…

–¿Qué drag tiene como referente y por qué?

–Admiro mucho a Vulcano y Armek.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–El año pasado la gala terminó en febrero. Apenas una semana después, mi pareja y yo ya estábamos debatiendo sobre la temática de mi próxima fantasía.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles de su puesta en escena?

– Mi fantasía trata sobre el día a día con las pantallas, un tema muy actual.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–Eliminaría algunos artistas. Y se debería aumentar los premios.

–No entiende el carnaval sin...

–Sin la gente, sin el pueblo.

