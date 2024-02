El día después de haber sido coronada reinadel carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, Katia Gutiérrez Thime seguía como en una nube. Así lo manifestaba la mañana de este sábado en el encuentro que mantuvo con los medios de comunicación en el parque Doramas, previo al desfile que iba a partir desde ese mismo punto con rumbo a la zona Mesa y López apenas dos horas después y en el que ella iba a cumplir con una de las primeras obligaciones como nueva soberana de la fiesta, junto a la reina infantil y la gran dama.

«No he tenido mucho tiempo», respondía al ser cuestionada por los periodistas sobre si ya había asimilado que era la flamante ganadora de la gala de elección de la reina de 'Los Carnavales del Mundo'. Lo que sí tenía claro es la sensación «de satisfacción y felicidad» que la invadían por haber conseguido «sacar el trabajo adelante» y «porque todo salió súper bien.

La nueva soberana carnavalera, que se alzó con el cetro con la fantasía 'El tesoro de Midas diseñada por Masbe Creaciones en representación de Dormitorum, explica que en esta primera experiencia como candidata a reina de la principal fiesta de la capital grancanaria que vivió la noche del viernes sobre el escenario del Puerto, lo más complejo no fue controlar los nervios, «porque una vez que salí al escenario lo viví muchísimo».

Pero sí el tener que enfrentarse a un elemento adverso. «Había un poquito de viento y el tocado se movía hacia los lados, y eso fue lo más difícil, pero de resto todo salió solo», recuerda.

Respecto a si la salida a escena para defender su fantasía respondió a lo que había imaginado previamente, esta joven de 26 años y natural de Santa Lucía de Tirajana, confiesa que «más o menos fue lo que había imaginado, pero no me esperaba sentir tanta emoción, también por ver a mis familiares animando y la gente por cómo aplaudía y lo viví mucho.

La nueva soberana carnavalera. Cober / Arcadio Suárez / Juan Carlos Alonso

Pero si hay un momento que descolocó por completo a esta estudiante de Psicología en la Universidad del Atlántico Medio que compagina su formación con trabajos como modelo y bailarina, fue el de escuchar su nombre como nueva reina, no tanto porque no lo esperara sino por el presentimiento que tuvo.

«Es curioso porque unos segundo antes de que dijeran ya mi nombre, a mí me empezó como a dar un nervio y no sé, por algún motivo tuve esa sensación de que iba a ser yo», comenta sin contener la risa al recordar «los muchos nervios y lo emocionada y contenta» que estaba en ese momento.

La reina 2024 señala que sobre todo se alegró por el equipo que ideó y confeccionó su fantasía. «Se lo merecían, sin duda, el trabajo que hicieron, las horas que se pegaron el en taller, la verdad que muy merecido», apuntaba sobre una creación que han encabezado los diseñadores Manuel Encinoso y Begoña Pérez pero de la que también es 'culpable' un equipo integrado por siete personas que han robado muchas horas a sus vidas para materializar el vestido.

Añade que su fantasía buscaba lanzar un mensaje, el mismo que a ella le gustaría dejar como legado. «Me gustaría transmitir que lo importante realmente es la humildad, el valor que como dice mi fantasía reside en el vínculo familiar y en esas amistades que siempre están ahí, apoyándote, en la importancia de todos eso».

La reina de 'Los Carnavales del Mundo' dice que «no me ha dado tiempo de contestar» a los muchos mensajes de felicitación que ha recibido desde su coronación, pero dice estar «súper agradecida» por todas la muestras de cariño recibidas.

Apunta que una de esas primeras felicitaciones la recibió nada más ser coronada de la reina saliente, Lola Ortiz. Y que también le desearon lo mejor las soberanas que representaron a los carnavales de Barranquilla, Venecia, Río de Janeiro y Santa Cruz de Tenerife que participaron la noche del viernes en la gala celebrada en el recinto portuario.

En relación a lo que este título carnavalero que ya luce pude traer a su vida, expone que está enfocada en sus estudios «porque me está yendo genial». Eso no significa que renuncie a «vivir las experiencias que se me presenten, y bienvenido sea todo los que venga».

Por eso se reconocía «con muchas y ganas y muchas ilusión» por poder comenzar su reinado participando ya en un acto de calle junto a las otras reinas de una corte que se completará el próximo viernes 16, día en el que se celebrará la gala de elección del drag de esta edición de la fiesta.