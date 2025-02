«Me encanta que se salga a la calle sin miedo a ser juzgado»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de febrero 2025, 23:19 Comenta Compartir

Licenciada en Medicina y especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento, esta candidata lucirá la fantasía 'Vestigios del Olimpo', diseñada pro Aythami Rodríguez Tavío. Representa a Clínicas Doctora Hernández, que ella misma puso en marcha en 2022. Tiene 34 años y es una gran aficionada a la playa y las caminatas de montaña. Su intención, en caso de coronarse, es representar con orgullo el carnaval internacional de Las Palmas de Gran Canaria.

–¿Por qué decidió presentarse?

–Estoy feliz porque realmente siempre he vivido el carnaval. Siempre he conectado mucho con el sentimiento de orgullo, respeto, alegría e ilusión del carnaval. Y vivirlo desde esta perspectiva me hace conectar aún más con lo que supone esta fiesta que no solo tiene importancia a nivel regional, sino también nacional e internacional. Además, con el equipo profesional y humano que tengo, siento que he conectado más con el orgullo de ser canaria.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser elegida para participar en el carnaval olímpico?

–Fue una conexión fortuita con mi diseñador actual. Nuestros caminos se cruzaron. Él, en ese momento, no tenía una candidata a reina adulta al 100% y yo, sin saberlo, pero queriéndolo y con esa ilusión de siempre desde niña, quise formar parte del carnaval en esta gran gala. Se dio la conversación, conectamos y aquí estamos trabajando con ilusión.

–¿Es carnavalera?

–Soy carnavalera desde que tengo uso de razón. Mi madre era maestra y siempre organizaba los carnavales del colegio. Recuerdo cómo mi madre confeccionaba sus propios disfraces y los disfraces de todos sus alumnos. Yo viví esa ilusión y luego, cuando crecí, me gustaba confeccionar mis propios disfraces. Lo vivo en familia y con mis amigas. Me encanta la fiesta y el sentimiento de alegría, respeto, unión, orgullo de que el canario sale a la calle sin miedo a ser juzgado.

–¿Qué espera del reinado?

–Realmente lo que espero es demostrar que se puede lograr cualquier sueño. También quiero que este tiempo sea de ilusión, esperanza y alegría para aquellas personas que quizás no estén pasando un buen momento.

–¿Cómo se está preparando para lucir el peso del vestido?

–Entrenando mucho para poder arrastrar el vestido.

–¿Cómo piensa que será la experiencia cuando se abran las puertas del escenario?

–Si ninguna candidata controlara la emoción y los nervios, todas lloraríamos en el escenario de Santa Catalina. Creo que es un cúmulo de alegría, ilusión, orgullo y empoderamiento.

–¿Está dispuesta a asumir las obligaciones de la corona?

–Sí, soy una canariona arraigada a mi tierra natal y todos los compromisos y retos que se me planteen los afrontaré con mucho esfuerzo, trabajo y mucha ilusión.

–No se imagina el carnaval sin...

–Respeto, trabajo, esfuerzo, ilusión y alegría.

–Si la corona del carnaval viniera con un poder, el que usted quisiera, ¿en qué lo emplearía?

–En poner una semilla de esperanza en que podemos tener una vida mejor, sobre todo en las personas más vulnerables.

–Este carnaval está dedicado a los juegos olímpicos. ¿Cuál es su disciplina deportiva favorita?

–El balonmano, me ha dado mucho y ha sido la base para saber que los logros se consiguen con esfuerzo, trabajo e ilusión. Jugué en el Maspalomas Atlántica.