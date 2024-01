«Mi drag puede expresar cosas que yo no haría»

Con el patrocinio de Almacenes El Kilo y Cafetería Argil, presenta 'No destruyas lo que sobra..., construye lo que falta', con diseño de Tanausú Santana.

–Preséntese ante el público del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria...

–Tengo 33 años y soy de Tenerife.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024?

–Tras cinco años de parón he decidido volver a este mundo y qué mejor manera que hacerlo en una gala como la de aquí. Después de tanto tiempo, me he motivado por una espinita que me quedó de no haberlo hecho nunca, pero lo más importante es que lo hago por un reto personal debido a una situación particular.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional la experiencia?

–Espero que sea una experiencia única e inolvidable y, a nivel profesional, una nueva andadura en este mundo.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Se parece en lo cabezota que soy en todo. Y se diferencia en el desparpajo que, por un momento o bajo mi personaje, puedo expresar cosas que quizá en mi vida personal no haría.

–¿Cuál es la primera gala que recuerda?

–Recuerdo presentarme en Tenerife a mi primera gala concurso en el carnaval internacional de Arona 2015.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–¡Nervios! El crecimiento de lo que empezaría a hacer mi personaje...

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Me atrae poder expresar cosas que, en mi vida personal, no haría y también el poder hacer arte.

–¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

–Mi referente, en su momento, era Crisalidrag. Tenía esa esencia drag diferente al resto. Podía transmitir con poca cosa, pero a medida que creas tu personaje, intentas no ser igual al resto.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Llevamos desde agosto con el vestuario y creando poco a poco.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

–Llevamos una puesta en escena que para mí ha marcado mucho después de seis años apartado.

–¿Qué quitaría y qué añadiría a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para mejorarla?

–Es el primer año que estoy en ella y sería injusto poder opinar de algo que no he vivido desde dentro.

–¿De qué iría disfrazado a un mogollón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin un atuendo drag? ¿Y por qué?

–Pues soy una persona muy vacilona, así que de cualquier cosa que en ese momento encuentre porque al final lo que importa es disfrutar de los mogollones, que solo se viven una vez al año.

–No entiende el carnaval sin…

–Toda esa gente que lo hace posible y disfruta el carnaval. ¡Porque solo quien lo vive desde dentro sabe que llevamos en las venas el carnaval!