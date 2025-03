Drag Elektra se retira: «Colgaré las plataformas tras entregar mi cetro en 2026»

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 28 de marzo 2025, 21:36 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

Llegó a la gala drag del carnaval de Maspalomas casi de rebote. Casi, porque se lo pidió su patrocinador, pero al final no le pudo salir más redonda la jugada: hizo historia y, de paso, se quitó de encima una espinita personal. Hizo historia, porque Drag Elektra, el personaje con el que Iván Sánchez Pérez, de 32 años, se sube a los escenarios carnavaleros desde 2013, entregó este año el cetro que ganó en la gala drag de la capital de la isla en 2024 y, apenas tres semanas después, este pasado jueves, recogió el de Maspalomas, en su cuarto intento con hacerse con el triunfo en el carnaval del sur.

«Para mí es un sueño, si me lo preguntas hace unos años te digo que no, que eso no iba a ser posible», afirmaba este viernes pletórico en el mismo escenario donde sedujo a público y jurado. «Para mí es una maravilla poder decir que soy el ganador de ambos carnavales internacionales; es un logro personal que me llevaré siempre de recuerdo, de por vida».

Esa satisfacción, sin embargo, tampoco le nubla la mente. Tiene muy claro que se retira. «Es que es muy complicado, cuesta mucho dinero y no sale rentable». Para Sánchez, que es de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y trabaja como camarero de piso en Mow Hotels, su patrocinador, el mundo drag carnavalero es su «gran hobby», pero ahora tiene su mira puesta en otras cosas. «Tengo proyectos de vida, comprarme una casa y tener cierta estabilidad, y para eso necesito dejar esto porque al final te pasas todo el año viviendo para el carnaval», se explica.

Durante la gala, en la primera parte de su espectáculo, caracterizado como It, el payaso.

Por eso su idea inicial era entregar este año el cetro en la capital y retirarse, pero, dado que tenía que volver a montar un espectáculo, fue su patrocinador quien le animó a aprovechar el viaje y hacer un último intento en Maspalomas. Salió bien, cumplió un sueño, pero se acabó. «Colgaré las plataformas cuando entregue el cetro de Maspalomas en 2026, esa será mi última actuación». Si hace una excepción, pero solo para colaborar, será con Drag Foguen, a quien considera su madrina y que justo hace 10 años, en 2015, ganó también en Maspalomas.

Y por otro lado, dice Iván que se saca una espinita porque el personaje del espectáculo que llevó a escena en el centro comercial Yumbo ya estaba en su repertorio. «Esta idea la saqué en 2019, me presenté a la gala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Conseguí pasar a la final, pero el proyecto no salió bien pese a que el show me lo curré muchísimo; tuve problemas con el diseñador de aquel año; es que el vestuario me lo dieron un día antes de la presentación, imagina».

Siempre tuvo esa espina clavada y este jueves se la sacó a lo grande, porque, además, está convencido de que ese personaje explica una de las claves de su triunfo. «Hay que sacar algo que la gente reconozca». En la edición de 2024 en la capital salió con Pinocho, «algo de la infancia», y este año probó otra vez con el payaso. «It llama mucho la atención, yo siempre digo que la primera puesta en escena del show es lo que te hace ganador, el primer impacto».

Sánchez pone mucho el acento en todo el equipo que tiene detrás, y especialmente en el diseñador, que en su caso es Antonio Ceballo, Drag Kuki. «Puedo decir a boca llena que es el mejor». Él le da la idea y Ceballo, la forma. En su diseño de este año volvió a deslumbrar por el espectacular tocado de plumas del final de su actuación, que superó incluso al de 2024, que ya fue un éxito.

Con todo, este joven apuesta por ir reduciendo atrezos, que a su juicio incrementan mucho el coste y restan protagonismo al drag. Solo en la estructura que lució en Maspalomas se dejó 4.050 euros. «Al final lo que la gente quiere ver son los cambios de vestuario, cómo te desnudas o cómo te pones un tocado». Si se avanza en ese camino, lo disfrutará desde fuera. «Cierro un ciclo vital, ya son muchos años; ahora hay que dar paso a una nueva generación; uno tiene que acordarse de sus inicios y ser coherente con su final». El suyo, insiste, ya llegó.