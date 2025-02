«He disfrutado del carnaval siempre, lo amo»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de febrero 2025, 22:55 Comenta Compartir

Conchi Rivero tiene mil historias que contar de un carnaval al que ha estado «vinculada desde los comienzos» y que ha disfrutado y vivido junto a quienes asegura sentaron las bases de la actual fiesta. Por eso cuando se habla con la recién elegida gran dama de 'Los Juegos Olímpicos' de Las Palmas de Gran Canaria surgen nombres como los de Juanito el Pionero, Manolo García, Sindo Saavedra, Los Guanches Picapiedra, Santiago García Díaz, el Charlot, Pedro Daktari, Xayo o Melo Robaina, entre otros.

Personalidades y agrupaciones para las que reivindica el lugar que considera merecen por el trabajo y el legado que han dejado y para que no desaparezcan del imaginario de quienes como ella «aman esta fiesta». «Me gustaría que mimaran el carnaval y que se acuerden de los que empezaron y querían hacer un carnaval digno. Y que no inventen más nada, que el carnaval está inventado, solamente hace falta enriquecerlo», propone.

La flamante gran dama de esta edición de 2025 hace gala de una energía que se contagia, por eso cuenta su historia carnavalera a base de colaboraciones con muchas agrupaciones, desde sus comienzos «con el grupo Escala el carnaval, que lo llevaba Pipe Rosa en Gáldar», en un entierro de la sardina «después de la Transición», hasta sus participaciones como figurante desde el primer escenario de Santa Catalina o en los desfiles que acompañaban al pregonero a Santa Ana, pasando por la confección de muchos disfraces para salir en familia o con amigos, o echando una mano en la comparsa Baracoa, ganadora del concurso de este 2025, con la que tiene un vínculo muy especial pues Cirenia de León, una de sus dos hijas, es una de sus fundadoras y en la que la conocen como «mamá Conchi».

Pero Conchi Rivero reconoce que tiene pila para rato y a sus 66 años sabe que la edad no es más que un número. «La vida hay que disfrutarla y la mente no se muere nunca», afirma convencida quien lleva muchos años haciendo deporte y se mantiene en buena forma y con ganas de materializar muchas proyectos.

Por eso cuando Isidro Javier Pérez Mateo -conocido por el público carnavalero como Drag Vulcano y que este año se ha alzado con el oro en el concurso de disfraces- y Daniel Rivero Suárez, que ya se habían hecho con el primer premio en 2024, le propusieron defender como candidata del distrito Ciudad Alta en la gala de la gran dama su diseño 'Crisol de oro', no lo dudó. «Me he puesto trajes maravillosos en el carnaval, pero de la magnitud de este no, imposible», señala la nueva soberana.

Además, dice que este 2025 parece que se dio la «conjunción de astros» propicia para lo que ha pasado. «A mí me gustan muchos los números y mi padre falleció un día 25, que es un número muy significativo para mí. También mi fecha de nacimiento suma 25 y, además, el traje de mis diseñadores era verde, mi color favoritos», dice relatando la sucesión de señales que cree le indicaron «que este iba a ser mi año».

Asimismo comenta, con la fuerza y el optimismo que imprime a sus palabras, que siempre ha tenido un espíritu creativo y sabe que si le hubiera tocado vivir «otra época», seguramente se habría decantado por alguna disciplina artística. «En el escenario, haciendo algo hubiese estado seguro, porque me encanta interpretar, cantar... Es natural en mí», dice.

Una inquietud que parece que ha heredado su nieta Alejandra, que a sus siete años ha vivido intensamente todo el proceso de su abuela como candidata, desde sus pruebas de vestuario a los ensayos de una coreografía que se sabía al dedillo y que fue la encargada de entregarle la banda en la gala de este domingo.

Esos momentos de los preparativos han sido muy especiales para la propia Conchi. «Llevo un mes disfrutando porque mis diseñadores me han dado la oportunidad de estar compartiendo con ellos. Ha sido una experiencia maravillosa desde el punto de vista humano. Y es que es una gran familia, y yo tengo la mía pero ahora tengo otra familia», comenta la feliz reina.

Además, explica que estar la noche del domingo sobre el escenario del Parque fue «un sueño cumplido» y que «es un honor» llevar este título que la hace entrar por la puerta grande en una fiesta por la que ella siente tanto amor, como es el carnaval.

«He disfrutado el carnaval siempre, amo mi carnaval», dice quien recuerda como si fuera ayer su primera salida «con 15 años, cuando fui con mi suegra al Racing» y arrasaron en un baile en el que no pasaron desapercibidas, pues «llevábamos unos sombreros grandísimos».

Por su parte, los responsables de la fantasía que la ha elevado al podio aseguran que están muy satisfechos pues reconocen que no podrían haber elegido mejor representante para defender una fantasía que ellos han ideado pero en la que, recalcan, han colaborado muchas manos.