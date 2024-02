Directo | Las murgas toman el escenario de Belén María para la gran final

Ha llegado el día. Las trompetas y las rimas volverán a irrumpir una noche más, a partir de las 21.00 horas, en el escenario de Belén María, esta vez para la gran final. Las ocho agrupaciones finalistas se verán las caras de nuevo y lo darán todo por convertirse en la ganadora de 'Los Carnavales del Mundo'.

El grupo ganador de la edición anterior, Los Chancletas, abrirá el concurso. Luego les toca el turno a Los Serenquenquenes, Los Nietos de SaryMánchez, Los Chacho Tú, Los Trapasones, Los Legañosos, Los Majaderos y, por último, Despistadas, la única agrupación femenina con presencia en la final.

Una final reñida

La elección de las finalistas tras la tercera fase fue tan reñida que solo once puntos distanciaron a la agrupación más votada (Los Legañosos, con 111 votos) de la menos votada (Los Trapasones, con 100) de entre las ocho clasificadas. Esto augura una final apretada, por lo que las murgas tendrán que hacer un sobresfuerzo para convencer al jurado de que son merecedoras del premio final.

La jornada, conducida, como en las fases previas, por Baby Solano y Ana Trabadelo, contará también con la participación de Los Trapa Star, Los Nietos de Kika, Leyenda Joven y Mekánica by Tamarindos.

En esta edición, el certamen ha incluido algunos cambios como la ampliación a 30 minutos del tiempo de actuación, tanto en las fases previas como en la final, a diferencia del año pasado cuando las agrupaciones tuvieron 20 y 25 minutos, respectivamente, sobre el escenario. Asimismo, este 2024 las finalistas volverán a interpretar dos temas en vez de uno como ocurrió en 2023.

Al igual que en las tres noches de competición, el último acto murguero podrá seguirse en directo a través de TVC a partir de las 21:00 horas, así como en el canal de YouTube y en la web de Radio Televisión Canaria.

Las ocho finalistas de 'Los Carnavales del Mundo'

1 Los Chancletas

Fantasía: 'Las cosas de julio'. LPA carnaval

Los 70 componentes de Los Chancletas interpretarán 'TOC, Trastorno Obsesivo Carnavalero' y 'República Independiente de La Isleta'. Saltan al escenario con la fantasía 'Las Cosas de Julio'.

2 Los Serenquenquenes

Fantasía: 'Historia de un carnaval'. LPA carnaval

Los de Agüimes suben al escenario a 82 murgueros. Los Serenquenquenes interpretan 'La canción de la afición' y 'Fuerte pedazo de fiesta' con la fantasía 'Historia de un carnaval'.

3 Los Nietos de SaryMánchez

Fantasía: 'Vaya cuadro'. LPA carnaval

Vienen 97 componentes de Telde. Los Nietos de SaryMánchez cantan 'Bien común' y 'Sopita y pon'. Lucen la fantasía 'Vaya cuadro'.

4 Los Chacho Tú

Fantasía: 'Los Chacho Tú te concederán todos tus deseos'. LPA carnaval

Son 81 murgueros de Schamann. Los Chacho Tú llevan la fantasía 'Los Chacho Tú te concederán todos tus deseos' para cantar 'El Mediador' y 'El genio del carnaval'.

5 Los Trapasones

Fantasía: 'Buscando un payaso decente, me disfrace de Carmelo el pariente'. LPA carnaval

Lucen 'Buscando un payaso decente me disfracé de Carmelo el pariente'. Son 71 murgueros estos Trapasones que cantan 'Do you know mask me? Como diría un canario, ¿me conoces mascarita?' y 'Recuerdos del pasado'.

6 Los Legañosos

Fantasía: 'Máximo Décimo Lega Meridio Mínimo Común Múltiplo Divisor Comandante de las Murgas de los Carnavales del Mundo reclama al César lo que es del César y al pueblo... Carnaval'. LPA carnaval

Desde Carrizal de Ingenio llegan sus 77 componentes. Los Legañosos llevan la fantasía 'Máximo Décimo Lega Meridio Mínimo Común Múltiplo Divisor comandante de las murgas de los Carnavales del Mundo reclama al César lo que es del César y al pueblo… Carnaval'. Sus canciones son 'Marchando una de carnavales' y 'Será por Keen te quiero'.

7 Los Majaderos

Fantasía: 'De Cádiz a Brasil viajo a Venecia a por mi careta y sin pasar por Santa Cruz Vuelvo A La Isleta al lugar donde nací y así mis cartas como Joker repartir'. LPA carnaval

Los Majaderos de Escaleritas ponen sobre el escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a 72 murgueros. Ataviados con la fantasía 'De Cádiz a Brasil viajo a Venecia a por mi careta y sin pasar por Santa Cruz vuelvo a La Isleta al lugar donde nací y así mis cartas como Joker repartir', defienden los temas 'El hombre farola' y 'Murga artificial'.

8 Despistadas

Fantasía: 'Brillo en la corte'. LPA carnaval

Las de La Isleta son la única voz femenina en la final de murgas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Despistadas lucen 'Brillo en la corte' y cantan 'De trabajar estoy cansada y esto de internet es una pasada' y 'Esto de estudiar no se me da, pero mi amiga Raquel me va a ayudar a aprobar'.