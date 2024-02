«Cumplí un sueño al ser elegida reina»

El 24 de febrero de 2023 Lola Ortiz se coronó como reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a 'Studio 54' en el recinto del parque de Santa Catalina con la fantasía 'Perfidia de amor', que diseñaron Sergio León Ortega y Josep López Martí y representó a Tapicería Peñate. Una distinción que está a punto de traspasar a la candidata que en la noche de este viernes y en un espacio habilitado para la ocasión en el Puerto de La Luz, se haga con el cetro de soberana de 'Los Carnavales del Mundo', temática de la fiesta en este 2024.

Un año que ha pasado muy rápido, reconoce a las puertas de entregar su título esta mujer natural de Fuerteventura que lleva tres años afincada en Gran Canaria. «Ha pasado súper rápido, la verdad que sí», asegura.

Confiesa que le da «mucha penita» que su reinado llegue a fin. Pero también valora lo logrado y el modo en el que lo ha disfrutado estos doce meses. «Ha sido una experiencia súper bonita y cumplí un sueño».

Y es que esta 'Influencer' de profesión que quiere enfocarse hacia la Psicología, estudios que cursa en estos momentos, ya había optado con antelación al trono carnavalero tanto de niña como ya de adulta en su isla natal. «Era la tercera vez, pues ya me había presentado dos veces en Fuerteventura», una con 9 años de la que guarda un gran recuerdo, y posteriormente cuando tenía 22 años.

La aún reina del carnaval de la capital grancanaria, al margen del título logrado, da importancia al haber sido parte del proceso que implica llevar a buen término un proyecto como el de presentar una candidatura a este certamen. «Me encantó todo el proceso, trabajar en equipo y el momento en el que se apreció nuestro trabajo», recalca.

Lola Ortiz tras ser coronada en 2023, en el escenario esta semana y en una sesión de maquillaje. Arcadio Suárez / Juan Carlos Alonso / C7

Sin embargo, no tiene una sensación de tristeza cuando solo le quedan horas para ceder su corona, pues aunque insiste en que le da «mucha penita», también dice tener «muchas ganas de ver a las nuevas candidatas, de ver los trajes, la verdad es que tengo mucha curiosidad».

Respecto a si ser reina de las carnestolendas capitalinas ha respondido a sus expectativas, no tiene ninguna duda. «Ha merecido la pena, la verdad es que es una experiencia única, una experiencia que siempre había querido vivir, la de ganar como reina. Pues es verdad que ya había participado de pequeña y siempre había quedado primera dama, y me hizo mucha ilusión».

Asegura que el ser reina del carnaval no ha interferido en sus proyectos profesionales y que a nivel personal solo le ha dado satisfacciones. «Fue algo que disfruté un montón y que me encantó porque cumplí un sueño», reitera.

Pese a que no tiene sino buenas palabras para lo que ha significado llevar la corona de la fiesta capitalina, tiene claro que es una etapa que ya ha quemado. «Ya fue suficiente, quizá cuando sea mayor, si me ofrecen ser gran dama igual me lo pienso», apunta sin poder contener la risa.

Consejo a las aspirantes

Cuando se le pregunta a Lola Ortiz qué consejo daría a las trece candidatas que aspiran a sucederla en el trono del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria la noche de este viernes, lo tiene muy claro. «Les diría que lo disfruten todo y todo el rato, desde el momento que están en el 'backstage', que se estarán riéndose, con sus compañeros, nerviosas...», señala.

Añade que más allá de conseguir el reconocimiento en la gala, es importante que valoren lo que van a vivir en la misma, «porque realmente reina son todas, pues al final todas tienen un premio, que es el de hacer un trabajo en equipo increíble, desarrollar una actividad artística como es crear un traje. Tienen que disfrutar de eso también, independientemente de quién se lleve la corona».

Es consciente de que «a todas les gustaría ganar», pero remarca que «ya todas se tienen que sentir como reina solo por el hecho de tener un traje, la oportunidad de salir al escenario, de disfrutarlo... Solo por eso merece la pena».

Respecto a cómo gestionar los nervios a la hora de salir a defender sus respectivas fantasías en los tres minutos que van a estar sobre el escenario del Puerto, les dice a la candidatas que «los nervios no son malos porque también te ayudan a empujar ese traje tan pesado, porque te da ese subidón de adrenalina».

Pero sí que les hace una última sugerencia para afrontar ese reto, dada su experiencia, y es la de que «sonrían, porque son tres minutos y se valora todo».Así que las anima a «sonreír y disfrutar lo máximo».