«En este concurso tienes que mostrarte tal y como eres»

Ha sido Miss Universo Canarias 2023 y primera finalista de ese año en Miss Universo España. Se dedica al mundo del marketing y la publicidad y actuará en representación de 5 Océanos Boutique del Congelado con el diseño 'La reina de la noche', de Zara Díaz Mendoza. A esta teldense de 25 años le apasiona el mundo de la belleza y el modelaje porque le permiten expresar su creatividad y su personalidad. Si fuera reina le gustaría aportar ideas innovadoras al carnaval, representaría a la fiesta y motivaría a futuras candidatas.

–¿Por qué decidió presentarse como candidata?

–La elección de la reina del carnaval siempre ha sido un evento que he vivido desde que era muy pequeña. Además, me encanta todo lo relacionado con la moda, la belleza y el mundo del espectáculo. La gala de la reina siempre había sido algo que quería vivir y, por eso, cuando salió el casting no me lo pensé dos veces.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser elegida para participar en el carnaval olímpico?

–Fue una emoción muy fuerte porque además me lo hicieron saber de una manera muy especial. Nos presentamos veinte candidatas al casting y estábamos todas expectantes. A los pocos días, yo estaba en mi trabajo y el equipo de marketing de Cinco Océanos me lo comunicó a través de videollamada. Fue espectacular. Ya no me lo esperaba. Sentí una gran emoción porque es un sueño que no es sencillo. Una reina del carnaval no es simplemente una chica que porte una fantasía sino que es mucho más que eso. Me siento superafortunada de poder salir al escenario .

–¿Es carnavalera?

–Aunque no había vivido el carnaval desde dentro, puedo decir que está siendo una experiencia muy bonita. Me considero una persona muy carnavalera, no solo con la gala de la reina sino también con la cabalgata. No soy tanto de mogollones. En mi caso, es mucho mejor disfrutar la cabalgata de día con un grupito de amigos.

–¿Qué espera del reinado?

–Solo pienso en disfrutarlo muchísimo, ese es el objetivo. Si logramos disfrutar esta experiencia ya nos consideraremos ganadores. Si soy elegida reina, daré mi amor y mi pasión para que la gente disfrute como lo estamos haciendo nosotros.

–¿Cómo piensa que será la experiencia de lucir la fantasía cuando se abran las puertas del escenario en Santa Catalina?

–Creo que va a ser espectacular, es que no me lo puedo ni imaginar. No es el primer concurso que hago y tengo experiencia encima del escenario, pero siempre se siente una emoción intensa. Creo que va a ser maravilloso. Al final cuando las cosas te gustan, aunque no tengas experiencia, se nota. Éste es un concurso donde tienes que expresarte tienes que mostrarte tal y como eres.

–¿Está dispuesta a asumir las obligaciones de la corona del carnaval capitalino?

–Sí, soy una persona supercomprometida.

–No se imagina el carnaval sin...

–Plumas, sin cabalgata... en realidad todo porque al carnaval no le puede faltar de nada.

–Si la corona del carnaval viniera acompañada de un poder, el que usted quisiera, ¿en qué lo emplearía?

–En ayudar a las personas, esto es lo más bonito que podemos hacer.

–Este carnaval está dedicado a los juegos olímpicos. ¿Cuál es su disciplina deportiva favorita?

–El atletismo, que he practicado. Es muy disciplinado.