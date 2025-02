«La comunidad sorda también siente el carnaval»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de febrero 2025, 22:40 Comenta Compartir

Centrada en el movimiento asociativo de la comunidad sorda, es la candidata de Mundo Patineta y ¡Qué Tierno!. Participa con un diseño de Isaac Martínez Vicente cuyo título es 'Recordar es vivir'. Nació en Las Palmas de Gran Canaria hace 26 años y tiene una sensación especial en este carnaval porque asegura que si es coronada reina se sentiría especialmente acompañada por su padre. Adora el maquillaje y la música.

–¿Por qué decidió presentarse como candidata?

–Bueno, realmente, no fue que yo decidiera presentarme. Me han elegido porque el año pasado ya fui candidata y ya tengo una experiencia, tengo contacto con el diseñador. Este año me apetecía otra vez. Es una fiesta que me gusta mucho, es una experiencia muy bonita.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser elegida para participar en el carnaval olímpico?

–Me gustó mucho la experiencia que tuve el año anterior. Pensaba que iba a ser una experiencia única y que iba a ser muy difícil volver a repetir. Por eso, cuando me lo pidieron por segunda vez acepté sin ninguna duda.

–¿Es carnavalera?

–Sinceramente, a mí es una fiesta que me encanta. Pensamos que en la comunidad sorda no la vivimos de la misma manera porque no oímos, pero lo sentimos. Vivimos las letras, vivimos las fiestas. Además el carnaval es una fiesta muy visual, muy espectacular, hay mucho color y es una fiesta muy visual para nosotros.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona del carnaval?

–No lo he pensado, la verdad, porque yo lo que quiero es disfrutar a tope todo este tiempo con mi equipo, con mi familia, con mis amigos y con mis compañeras que se presentan también, realmente.

–¿Cómo se está preparando para poder mover el vestido en el escenario de Santa Catalina?

–Ya he ensayado en alguna ocasión con traje para ir cogiendo el peso y viendo los movimientos. Hay que hacer un poquito de deporte y de pesas también para el tren superior.

–¿Cómo piensa que será la experiencia de lucir la fantasía cuando se abran las puertas del escenario en Santa Catalina por segunda vez?

–Seguramente va a ser muy emocionante, Lo viviré con muchísima ilusión porque además este año es en Santa Catalina. Me gusta mucho el ambiente del Parque y me siento mejor porque el año pasado me sentía de otra manera, el carnaval fue anunciado de otra forma, se vivió de otra manera.

–¿Está dispuesta a asumir las obligaciones de la corona del carnaval capitalino?

–Claro, obviamente que las acepto, no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar, soy así, soy natural, lo vivo con mucha intensidad.

–No se imagina el carnaval sin...

–Yo no me imagino el carnaval sin la gente, sin las personas.

–Si la corona del carnaval viniera acompañada de un poder, el que usted quisiera, ¿en qué lo emplearía?

–Elegiría que a la gente que tuviese una salud complicada, estuviese delicado de salud, pudiese sobrevivir y salir adelante.

–Este carnaval está dedicado a los juegos olímpicos. ¿Cuál es su disciplina deportiva favorita?

–Me gusta muchísimo la natación, todo lo relacionado con el mar, me siento muy identificada con el mar.