Cinco escenarios, seis días y ocho noches para disfrutar del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de febrero 2025, 13:51 | Actualizado 14:16h.

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se prepara para sus grandes noches, sus principales eventos y sus días de mayor reclamo popular. En total serán cinco escenarios, seis días y ocho noches para sacar el mayor jugo a la gran fiesta de la capital grancanaria.

En un corredor de apenas dos kilómetros, se podrá disfrutar de más de un centenar de eventos y conciertos desde el viernes 28 de febrero -con la Gala de la Reina como punto de partida- hasta el domingo 16 de marzo,en un ecosistema festivo que permitirá a la ciudadanía volver a sentir la calle en estas carnestolendas, con la feria de atracciones en la zona de El Refugio como condimento especial para los más pequeños.

Cabe reseñar que todas las actuaciones de los artistas serán totalmente gratuitas y de acceso libre, sin necesidad de adquirir entradas. Esta es la programación:

El lado canario de la vida Noches de Carnaval Plaza de la Luz

La música latina encontrará en la Plaza de la Luz su particular santuario artístico -el denominado escenario Arehucas-. Un espacio en el que se destilará lo mejor de El Combo Dominicano, Leyenda Joven, Nueva Fuerza, New Sabrosa Band, Mekánica by Tamarindos, Ray López DJ, Star Music, Eventmusic o Ritmo Bakano. Además, el lunes 3 de marzo se vivirá una noche especial dedicada a los 90, con la presencia de Sonia y Selena, además de El Símbolo y la Fiesta, en una jornada aderezada por las mezclas de varios Djs.

Viernes 28 de febrero De 0.00 a 2.00 horas: Leyenda Joven

De 2.00 a 4.00 horas: Armonía Show

Sábado 1 de marzo De 21:30 a 22:30 horas: DJ Promaster

De 22:30 a 0.30 horas: Nueva Fuerza

De 0.30 a 1.00 horas: DJ Promaster

De 1.00 a 3.00 horas: Grupo Arena

De 3.00 a 3.30 horas: DJ Promaster

De 3.30 a 5.00 horas: Ritmo Bakano

Lunes 3 de marzo De 20.00 a 21.00 horas: EventMusic'DJ

De 21.00 a 2.00 horas: Noche de los 90'S: El Símbolo, La Fiesta, Sonia y Selena y DJs

De 2.00 a 2.30 horas: EventMusic'DJ

De 2:30 a 4:30 horas: Grupo Bomba

De 4:30 a 5:00 horas: EventMusic'DJ

Viernes 7 de marzo De 22.00 a 0.00 horas: Línea DJ

De 0.00 a 2.00 horas: El Combo Dominicano

De 2.00 a 4.00 horas: Ray López Dj

Sábado 8 de marzo De 22.00 a 23.00 hora: EventMusic DJ's

De 23.00 a 1.00 horas: Star Music

De 1.00 a 1.30 horas: EventMusic DJ's

De 1.30 a 3.30 horas: Furia Joven

De 3.30 a 5.00 horas: EventMusic DJ's

Viernes 14 de marzo De 22.00 a 0.00 horas: Grupo Nueva Fuerza

De 0.00 a 0.30 horas: Línea DJ

De 0.30 a 2.30 horas: Furia Joven

De 2.30 a 4.00 horas: Línea DJ

Sábado 15 de marzo De 20.00 a 22.00 horas: New Sabrosa Band

De 22.00 a 22.30 horas: Event Music DJ

De 22.30 a 0.30 horas: Ritmo Bakano

De 0.30 a 1.00 horas: EventMusic'DJ

De 1.30 a 3.30 horas: Furia Joven

De 3.30 a 5.00 horas: EventMusic'DJ

Escenario Joven Noches de Carnaval Plaza Manuel Becerra

El denominado escenario Joven o Zona Coca-Cola -ubicada en la plaza Manuel Becerra- será el punto neurálgico de la música de Djs y Reguetón, recibiendo la noche de la reina con lo mejor de Dj Lemus y Dj Nichel, tomando el testigo el 1 de marzo a Yunes, Sammyto, Abián Reyes y Antonio Boada. Gianmarco Onestini y Ray Castellano serán otros de los grandes reclamos en un espacio que contará con la presencia de una veintena de mezcladores, compositores y artistas. De hecho, el cantante puertorriqueño Guaynaa, deleitará con el mejor reguetón al público que asista al concierto previsto el viernes 7 de marzo tras la gala drag queen, así como el trapero argentino Luck Ra eñ sábado 15.

Viernes 28 de febrero De 0.00 a 2.00 horas: DJ Lemus

De 2.00 a a 4.00 horas: DJ Nichel

Sábado 1 de marzo De 21.00 a 23.00 horas: Dj Yunes

De 23.00 a 1.00 horas: DJ Sammyto

De 1.00 a 3.00 horas: Dj Abian Reyes

De 3.00 a 5.00 horas: DJ Antonio Boada

Lunes 3 de marzo De 20.00 a 22.00 horas: DJ Estro

De 22.00 a 0.00 horas: Dj Aythami Campos

De 0.00 a 2.00 horas: DJ Yunes

De 2.00 a 5.00 horas: DJ Ray López

Viernes 7 de marzo De 22.00 a 23.00 horas: DJ Alejo Sánchez

De 23.00 a 1.00 horas: Guaynaa

De 1.00 a 2.30 horas: DJ Rich

De 2.30 a 4.00 horas: DJ Aythamy

Sábado 8 de marzo De 12.00 a 18.00 horas: la Mueve

De 18.00 a 20.00 horas: Gianmarco Onestini

De 20.00 a 0.00 horas: Óscar Martínez

De 0.00 a 1.00 horas: Juacko

De 1.00 a 3.00 horas: Ray Castellano

De 3.00 a 5.00 horas: Abián Reyes

Viernes 14 de marzo De 22.00 a 0.00 horas: DJ Estro

De 0.00 a 2.00 horas: DJ Nichel

De 2.00 a 4.00 horas: DJ Lemus

Sábado 15 de marzo De 21.00 a 22.00 horas: Rodrigo y Evando

De 22.00 a 23.00 horas: Luck Ra

De 23.30 a 1.00 horas: Los Canarios

De 1.00 a 2.30 horas: Artista Sorpresa

De 2.30 a 5.00 horas: Ray Castellano

Chiringays Noches de Carnaval Calle Eduardo Benot

Los chiringuitos y 'chirigays' se ubicarán en el entorno del Mercado del Puerto, entre las calles Agustín Millares Sall y Eduardo Benot. En este entorno, los carnavaleros disfrutarán con las mezclas y actuaciones de DJ Promaster, Los 600, Leyenda Joven, Supersonikka, Grupo Arena, Aseres, Petriclon o Jia Miles, entre otros.

Viernes 28 de febrero De 0.00 a 2.00 horas: Ulises Acosta

De 2.00 a 4.00 horas: Lady's

Sábado 1 de marzo De 21.00 a 23.00 horas: DJ Cintia Lund

De 23.00 a 1.00 horas: Álex Mercurio

De 1.00 a 5.00 horas: Triangals

Lunes 3 de marzo De 20.00 a 21.30 horas: Son de la isla

De 21.30 a 23.30 horas: D'Music

De 23.30 a 3.00 horas: Petriclon

De 3.00 a 5.00 horas: Grupo Acuarela

Martes 4 de marzo De 14.00 a 15.30 horas: Los 600

De 15.30 a 16.00 horas: DJ Promaster

De 16.00 a 17.30 horas: Leyenda Joven

De 17.30 a 19.30 horas: Supersonikka

De 19.30 a 21.30 horas: Lady's

Viernes 7 de marzo De 23.00 a 2.00 horas: DJ Ulises Acosta

De 2.00 a 4.00 horas: DJ Papaya

Sábado 8 de marzo De 12.00 a 13.30 horas: Leyenda Joven

De 13.30 a 14.30 horas: Cremita de Coco

De 14.30 a 16.00 horas: Grupo Acuarela

De 16.00 a 17.30 horas: Aseres

De 17.30 a 19.00 horas: Grupo Arena

De 19.00 a 20.30 horas: Grupo Bomba

De 20.30 a 22.00 horas: UIises Acosta

De 22.00 a 0.00 horas: Jia Miles

De 0.00 a 2.00 horas: Álex Mercurio

De 2.00 a 5.00 horas: Petriclon

Viernes 14 de marzo De 22.00 a 0.00 horas: D'Music

De 0.00 a 2.00 horas: Supersonikka

De 2.00 a 4.00 horas: Petriclon

Sábado 15 de marzo De 21.00 a 22.30 horas: Cintia Lund

De 22.30 a 0.00 horas: Jia Miles

De 0.00 a 3.00 horas: Triangals

De 3.00 a 5.00 horas: DJ Papaya

Escenario Principal Carnaval de Día Parque Santa Catalina

En el Parque de Santa Catalina se celebrará también los carnavales familiares y de día. Maluma acaparará gran parte del protagonismo el viernes 14, en un escenario que, sin duda, estará a rebosar para recibir y deleitarse con el mejor repertorio del cantante colombiano. A él se suman otros reclamos de pedigrí como Tonny Tun Tun o Los Lola, así como clásicos del universo carnavalero como Armonía Show y La Trova, sin obviar uno de los grandes reyes del merengue moderno como el dominicano Wilfrido Vargas.

Sábado 1 de marzo De 14.00 a 15.30 horas: Lío Gordo

De 16.00 a 17.30 horas: Los Lola

De 17.30 a 18.00 horas: DJ Toni Bob

De 18.00 a 19.30 horas: Son Caché

De 19.30 a 20.00 horas: DJ Toni Bob

De 20.00 a 21.30 horas: Pantalla Gente de Zona

Martes 4 de marzo De 14.00 a 15.30 horas: La Trova

De 15.30 a 16.00 horas: DJ Toni Bob

De 16.00 a 17.30 horas: Grupo Bomba

De 17.30 a 18.00 horas: DJ Toni Bob

De 18.00 a 19.30 horas: Tonny Tun Tun

De 19.30 a 20.00 horas: DJ Toni Bob

De 20.00 a 21.30 horas: Qué Chimba

Domingo 9 de marzo De 11.00 a 11.45 horas: Toto el payaso

De 12.00 a 12.30 horas: Superabuela presentando Supercarnaval

De 12.30 a 14.00 horas: Tacones rojos

De 14.00 a 14.30 horas: Líneas DJ

De 14.30 a 16.00 horas: Señor Natilla

Viernes 14 de marzo De 16.00 a 18.00 horas: DJ Toni Bob

De 18.00 a 19.30 horas: Aduén Amaya

De 19.30 a 20.30 horas: Dj Toni Bob

De 20.30 a 22.00 horas: Maluma

Domingo 9 de marzo De 12.00 a 16.00 horas: Murgas y comparsas

De 16.00 a 17.30 horas: Armonía Show

De 17.30 a 18.00 horas: Línea DJ

De 18.00 a 19.30 horas: Mekánica by Tamarindos

De 19.30 a 20.00 horas: Línea DJ

De 20.00 a 21.30 horas: Wilfrido Vargas

Viernes 14 de marzo De 16.00 a 17.30 horas: Cuenta atrás

De 17.30 a 19.00 horas: DJ Aythamy

De 19.00 a 20.30 horas: DJ Antonio Boada

Mahou Cinco Estrellas Carnaval de Día Plaza de Canarias

Otro de los grandes escenarios tanto para el carnaval de día como de gran parte de los eventos diurnos será la Plaza de Canarias, con un cartel músical camaleónico y de lujo que incluye a Nia, King África, Olga Tañón, Gente de Zona, Ráfaga, La India, Aseres y Los Salvapantallas, entre otros.

Sábado 1 de marzo De 13.30 a 15.30 horas: Mekanica by Tamarindos

De 15.30 a 16.00 horas: Línea DJ

De 16.00 a 17.30 horas: Salsa7

De 17.30 a 18.00 horas: Línea DJ

De 18.00 a 19.30 horas: Que Chimba

De 19.30 a 20.00 horas: Línea DJ

De 20.00 a 21.30 horas: Gente de Zona

Martes 4 de marzo De 14.00 a 15.30 horas: La Sabrosa

De 15.30 a 16.00 horas: DJ Ulises Acosta

De 16.00 a 17.30 horas: Ráfaga

De 17.30 a 18.00 horas: DJ Ulises Acosta

De 18.00 a 19.00 horas: King África

De 19.00 a 19.30 horas: DJ Ulises Acosta

De 19.30 a 21.00 horas: La India

De 21.00 a 22.00 horas: DJ Ulises Acosta

Sábado 8 de marzo De 12.00 a 13.30 horas: Aduén Amaya

De 13.30 a 14.00 horas: DJ Promaster

De 14.00 a 16.00 horas: La Golosina

De 16.00 a 16.30 horas: DJ Promaster

De 16.30 a 18.00 horas: Olympus

De 18.00 a 18.30 horas: DJ Promaster

De 18.30 a 19.45 horas: Nia

De 19.45 a 20.30 horas: DJ Promaster

De 20.30 a 22.00 horas: Olga Tañón

Domingo 16 de marzo De 14.00 a 16.00 horas: Armonía Show

De 16.00 a 16.15 horas: DJ Promaster

De 16.15 a 17.30 horas: Aseres

De 17.30 a 18.00 horas: DJ Promaster

De 18.00 a 19.30 horas: Los Salvapantallas