«El carnaval nos permite transmitir lo alegres que somos»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de febrero 2025, 23:04

Se dedica al modelaje profesional mientras estudia Psicología. Vuelve a presentarse en representación del restaurante El Centro de Guayadeque, como ya hizo en el año 2023. Este año defiende 'Bohemia', un diseño de Kilian Betancor. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en el año olímpico de Barcelona (1992) ahora quiere ser la reina del carnaval de las olimpiadas. Le encantaría recibir la corona y celebrarlo con su equipo, su familia y sus amigos.

–¿Por qué decidió presentarse?

–Aunque es la segunda vez que me presento, todavía llevo el espíritu carnavalero que tengo desde que era una niña y que me transmitieron mis padres. Cuando el equipo me lo propuso, tanto el patrocinador como Kilian Betancor, no pude decir que no.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser elegida para participar en el carnaval olímpico?

–Pues la verdad es que tenía una especie de intuición de que iba a suceder porque ya los conocía. El año pasado también estuve con ellos apoyándoles siempre y, en el fondo, algo me decía que me lo iban a proponer. Cuando sucedió, no me lo pensé y dije que sí.

–¿Es carnavalera?

–Sí mucho. Como te dije antes, desde niña mis padres siempre se han disfrazado; mi madre sacaba telas, creaba disfraces... y cuando pasaron los años seguíamos diseñando los disfraces. También me llevaban siempre a las galas, al concurso de los drag queen, a la cabalgata... Ellos me han transmitido este espíritu carnavalero.

–¿Qué espera del reinado?

–Pues, sobre todo, en lo que pienso es en poder hacer brillar más todavía a mi diseñador porque todavía no ha conseguido el premio. Me parecería algo muy grande para él, ya que se lo merece, al igual que mi patrocinador. Y sobre todo este año que han vuelto a apostar por mí. Desde una perspectiva personal, lo que espero es poder representar a mi tierra y que mejore este carnaval, la gran fiesta que tenemos en esta ciudad, la mejor que tenemos porque nos permite transmitir lo alegres que somos, ese espíritu que tenemos.

–¿Cómo se está preparando para lucir el peso del vestido?

–Sabemos que los vestidos tienen ruedas, pero aún así son bastante pesados. Yo siempre he sido deportista, pero la verdad es que llevaba un tiempo de parón. Ahora estoy volviendo y aunque no estoy haciendo nada específico, estoy haciendo ejercicio para ganar fuerza porque ese casco y ese diseño llevan lo suyo.

–¿Cómo piensa que será la experiencia cuando se abran otra vez para usted las puertas del escenario?

–Es una mezcla de emociones: sientes mucha adrenalina y muchos nervios, pero a la misma vez tienes muchas ganas de que la gente disfrute, de que se evada por un rato de sus problemas.

–¿Está dispuesta a asumir las obligaciones de la corona?

–Sí, estoy dispuesta a hacer todo lo que haga falta.

–No se imagina el carnaval de la capital grancanaria sin...

–Sin buena energía.

–Si la corona del carnaval viniera con un poder, el que usted quisiera, ¿en qué lo emplearía?

–En ayudar a los demás.

–Este carnaval está dedicado a los juegos olímpicos. ¿Cuál es su disciplina deportiva favorita?

–Particularmente practico mucho la natación, también hago algo de atletismo y me encanta mucho el fútbol, con la UDLas Palmas, y el baloncesto.