El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sorprende con cambios en la Gala Drag 2026

La organización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido elevar la cuantía del premio económico a los ganadores de la Gala Drag Queen del Carnaval «Las Vegas» para su próxima edición, al tiempo que mantiene ciertos apoyos adicionales y actualiza los mecanismos de participación. En esta renovación de bases se redefinen plazos, recursos y condiciones técnicas para concursar, con un detalle explícito de trámites y requisitos que los aspirantes deberán atender.

El plazo oficial de inscripción se abre este miércoles 15 de octubre de y permanecerá activo hasta el 10 de diciembre, ambos inclusive. Los aspirantes deben remitir su solicitud por correo electrónico a la dirección drag@promocionlaspalmas.com.

En ese envío debe incluirse un vídeo o imágenes que se proyectarán en la actuación, junto con la música acompañante,con duración máxima de 3 minutos y 30 segundos. Esta documentación será la base para que la organización confeccione los paneles leds destinados a las actuaciones, en caso de que cada participante así lo requiera. En años anteriores, estos elementos debían ser elaborados artesanalmente por los propios concursantes; en esta convocatoria, el Consistorio facilitará hasta cuatro paneles tecnológicos de 3×3 metros, con ruedas y una longitud total de 12 metros lineales. Los paneles podrán emplearse tanto en la fase de preselección como en la gala final.

El Ayuntamiento ha fijado el número de finalistas en doce, como en ediciones anteriores. La selección de estos concursantes se hará mediante un jurado especializado que valorará los trabajos presentados, y ese mismo jurado designará también un premio especial al mejor diseño. El orden de actuación en ambas fases, preselección y gala final, se establecerá por sorteo. En cuanto al sistema de votación, el público podrá emitir su apoyo mediante voto telemático, pero su peso estará limitado al 10 % del puntaje total; el restante 90 % corresponderá al criterio del jurado. Cada actuación tendrá una duración máxima de 3 minutos y 30 segundos, y cada aspirante podrá ir acompañado por un máximo de cinco bailarines. Además, se permite contar con hasta ocho ayudantes para los cambios de vestuario, siempre que éstos no salgan al escenario.

Premios para los ganadores de la Gala Drag 2026

El incentivo económico para los ganadores ha cambiado. El premio principal pasará de 3.000 € a 4.000 €. Asimismo, los cuatro primeros clasificados verán subir sus dotaciones de 1.500 € a 2.500 €. Por su parte, otros componentes de la corte mantienen sus cuantías tradicionales: el drag saliente volverá a recibir 2.500 €, con su actuación de despedida; los doce finalistas conservarán premios de 1.500 € como en ediciones anteriores. Además, todos los participantes podrán optar a una bonificación de hasta 300 €, en concepto de ayudas para gastos relacionados con la presentación del certamen.

Para sumarse como candidato a la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, los aspirantes deberán atenerse estrictamente a las bases disponibles en la sección «Documentación» del portal lpacarnaval.com. Una vez recibida la documentación, corresponderá a la organización aprobar las piezas audiovisuales y asignar los paneles leds cuando lo soliciten, dentro del periodo estipulado. En caso de incumplimiento de plazo o presentación incompleta, la candidatura podrá quedar fuera del proceso de preselección. Igual ocurre si el material excede el tiempo permitido de actuación o se aparta de los criterios definidos.