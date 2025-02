«El carnaval es diversidad y respeto, así hay que disfrutarlo»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de febrero 2025, 23:02 Comenta Compartir

Esta abogada participa en la gala de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en representación de Atracciones de Feria Edrey &Daido con un diseño de Julio Vicente Artiles llamado 'Lalique'. Nacida en Gáldar hace 25 años, es una amante del balonmano, que practica desde los 9 años. También le gusta pasear escuchando música. Dice que si se corona reina, transmitiría la historia y la cultura del carnaval y animaría a todos a participar en la fiesta.

–¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

–Creo que toda persona a la que le gusta el carnaval, siempre ha albergado la ilusión de presentarse a la gala de la reina. Para mí, siempre ha sido un sueño poder participar. Que un diseñador y un patrocinador hayan confiado en mí, es un gran logro y un sueño.

–¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser elegida para participar en el carnaval olímpico?

–Fue todo muy rápido, muy precipitado. Estaban buscando una candidata, le enseñaron unas fotos mías al diseñador, le gusté y me llamó... y ese mismo día le dije que sí, sin pensármelo porque aparte de la abogacía también he sido modelo durante muchos años. He participado en diferentes certámenes, pero bueno, lo principal es ser abogada. Ahora mismo tengo una gran ilusión, una gran alegría y unas ganas de poder afrontar todo este proceso hasta el día 28.

–¿Es carnavalera?

–Sí, aunque no participo ni en comparsas ni murgas, me encanta el carnaval, siempre me ha gustado. Lo que más me gusta es la cabalgata, la gala de la reina y los drag queens. Yo creo que los drag queens nos gusta a todos.

–¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

–Pues disfrutarlo, eso es lo principal siempre. Quizás me abra puertas dentro del mundo del modelaje, pero quiero disfrutarlo, vivir la experiencia durante todo este año que al final va a ser un gran recuerdo. Sería una parte del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para siempre.

–¿Cómo se está preparando para poder mover el vestido?

–Pues yo, además de mi trabajo, además del mundo de la moda, practico balonmano desde hace muchos años. Creo que tengo una buena condición física, pero en este caso hay que prepararse también físicamente, arrastrar peso, fortalecer el trapecio y el cuello para el tocado. Sigo practicando balonmano en el equipo Romade, de Tamaraceite.

–¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir la fantasía en el parque de Santa Catalina?

–Nuestro histórico parque de Santa Catalina... Bueno, al principio nervios, pero yo creo que desde que me suba al escenario, vea a la gente apoyando, cantando, disfrutando conmigo, me voy a venir arriba y va a ser una experiencia inolvidable.

–¿Está dispuesta a asumir las obligaciones de la corona del carnaval?

–Claro que sí. Poder representar al carnaval es todo un honor.

–No se imagina el carnaval sin...

–Sin respeto hacia los demás y sin la libertad de cada uno sea lo que quiera porque el carnaval es diversidad.

–Si la corona viniera acompañada de un poder, el que usted quisiera, ¿en qué lo emplearía?

–Pues como acabo de decir, inculcar el respeto hacia todos los demás. El carnaval es diversidad, es respeto y hay que disfrutarlo.

–Este carnaval está dedicado a los juegos olímpicos. ¿Cuál es su disciplina deportiva favorita?

–El balonmano, obviamente.