Atasco total en Alcaravaneras por el carnaval: «Salir de aquí es un infierno»

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria siempre trae alguna pelotera. Cuando no es una riña, es un momento de frustración por no haber obtenido el resultado que uno quería en cualquiera de los concursos, o es un pico de tensión por no poder entrar en el parque de Santa Catalina para disfrutar de la fiesta. El último follón fue el de este martes de carnaval, cuando los conductores de Alcaravaneras quedaron atrapados en el barrio durante horas como consecuencia de los cortes de tráfico que se produjeron para propiciar la celebración de la cabalgata infantil.

Mientras el jolgorio avanzaba al ritmo pausado, a veces bajo la lluvia, que marcaron las 34 carrozas entre la Plaza de La Feria y Mesa y López, los conductores de Alcaravaneras veían pasar las horas sin apenas movimiento.

El presidente de la asociación de vecinos Alcaravan, Carlos Santana, atribuye el problema a un cambio en los cortes de tráfico. «Al principio tenían cortado Néstor de La Torre a la altura de General Vives y el tráfico rodado salía hacia Juan Manuel Durán, de manera que las carrozas que venían por León y Castillo y Presidente Alvear descargaban a la altura de la Igelsia del Pino y salían desde allí a la pista», expone el representante vecinal.

Sin embargo, a partir de las 11.00 horas se produjo un cabio. «Cortaron General Vives y bloquearon todo el tráfico de Alcaravaneras», detalla, «cuando vienen los tres carriles de Néstor de La Torre meten a todos los coches por un carril en Luis Antúnez, hacia la derecha, y todo el tráfico empieza a dirigirse hacia Leopoldo Matos para intentar salir a Julio Luengo».

El presidente de la asociación de vecinos Alcaraván indica que se pidió explicaciones a la Policía Local y que los agentes le indicaron que «ellos habían sugerido otro corte de tráfico pero que, al final, la jefatura les obligó a imponer la segunda opción porque era la que estaba contemplada en el plan de seguridad».

«Está todo el barrio bloqueado», lamentó el representante vecinal, «no puedes ir al Puerto más que yendo primero hacia Julio Luengo, en dirección contraria, y tampoco puedes escapar por Pío XII-Galicia por es de uso exclusivo de las guaguas».

En su opinión, el primer corte de tráfico estaba funcionando bien y no era necesario cambiarlo.

«La asociación de vecinos no está en contra de que se celebre el carnaval porque es un disfrute para el pueblo, pero pedimos, por favor, que se revisen las medidas de tráfico porque es un caos».

Como ejemplo de ello expone las dificultades que padeció una ambulancia de Cruz Roja para poder atravesar la calle Luis Antúnez. «Esto es una pelotera, como necesitemos que entre un camión de bomberos...», prosigue el presidente de la asociación de vecinos Alcaravan, «salir de Alcaravaneras es ahora un infierno, está todo bloqueado por todos lados».