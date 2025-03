Ármek no necesita «ningún tipo de máscara»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de marzo 2025, 14:29 Comenta Compartir

Pedro Llomar Miranda González llegó en la mañana de este sábado puntual al escenario principal de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, para cumplir con el encuentro concertado con los medios de comunicación sin que las apenas «dos horas» que había dormido se reflejaran en un rostro que solo transmitía la satisfacción de haber logrado un sueño largamente acariciado.

Y es que el alter ego de Drag Ármek no escondía lo feliz que le hacía haberse coronado en la noche de este viernes como drag queen del carnaval de 'Los Juegos Olímpicos' gracias al espectáculo 'La belleza de lo oculto', ideado por el mismo, con un diseño de Nancy Henríquez González y el patrocinio de Salón Belleza Jared Pascual.

Este bailarín de profesión, de 28 años, reconocía que esta medalla de oro con la que entra de lleno en la historia del concurso más seguido y esperado del carnaval capitalino es fruto de un trabajo que no ha hecho más que perfeccionar desde comenzó a presentarse, seis años atrás.

«Estoy súper agradecido y muy emocionado, todavía sigo como en una nueve. Estoy asimilándolo todavía, como que no me lo creo mucho, pero llegó», reconoce quien tiene bonitas palabras para el público y el jurado y promete responder a «los cientos de mensajes» de felicitación recibidos desde el momento en que se coronó como drag queen 2025.

El nuevo propietario del cetro carnavalero explica que estuvo «muy nervioso hasta el último segundo porque es un concurso, y hasta que no te nombran no terminas de creértelo». Por eso, cuando oyó que era el ganador solo pensó: «por fin, tanto esfuerzo de tanto tiempo ha merecido la pena y el momento fue increíble y me pasé como una hora temblando».

Una reacción entendible si se tiene en cuenta que detrás de su espectáculo había casi un año de trabajo con todo su equipo. «Empezamos desde que terminó la gala del 2024 y desde abril ya estaba con bocetos, porque tenía la idea súper clara y empecé con mi diseñadora a tope».

Así las cosas, «en junio me fui a Estambul, a Turquía, a comprar los materiales» y ese mismo mes empezó a materializarse el espectáculo que había ideado y que no se terminó «hasta el día antes de la preselección».

Una propuesta artística en la que reconoce se ha hecho una inversión económica superior a los «22.500 euros» que dejan muy lejos los 3.000 euros que recibe como ganador de la gala drag. Sin embargo, aclara que «no hacemos esto por dinero».

Mensaje con tintes autobiográficos

En cuanto al motivo de elegir como inspiración de su propuesta la película 'La máscara', apunta que responde al hecho de que «era un personaje que representaba mucho a Ármek, que yo podía defender bastante bien y pegaba con mi esencia, con lo que podía demostrar. Y al final, el mensaje del espectáculo era que no necesitas ningún tipo de máscara, que te mirases al espejo y te aceptases tal y como eres, que así eres perfecto».

Además, señala que tiene tintes autobiográficos pues «hace diez añitos atrás entré en una depresión muy fuerte» de la que no sabe el motivo, pero «me vi muy mal y tuve que dejar el escenario». Algo que le causó mucho pesar «porque yo vivo para esto» y «un poco va basado en esto, en que te tienes que quitar las máscaras y tienes que ser tú, afrontar las cosas y mirarte al espejo y gustarte y sentirte bien contigo mismo, que es lo más importante».

El recién estrenado drag del carnaval capitalino recalca que esta gala no ha dejado de crecer desde su primera intervención y por eso «cada año es más difícil porque hay más nivel, hay que superarse y romperse mucho más la cabeza». Hasta el punto, dice, de llegar a plantearse: «es que ya no sé qué hacer», comenta entre risas.

Pero estas dificultades, señala, se superan con mucha creatividad y con un equipo muy numeroso, del que forman parte «diseñadora, bailarines, todos los del atrezo, mi familia, mis amigos», que le ha respaldado en todo momento y le ha ayudado a superarse y a materializar este triunfo.

Apunta que este nivel de exigencia que imprime la gala genera presión. Por eso, confiesa que el primer año que se presentó y este último son los que más ha disfrutado. «Los años anteriores siempre ha habido muchas expectativas conmigo y siempre venía tenso», expone.

Respecto hacia a dónde va esta gala, apunta que hay «una generación nueva» que supone «ideas frescas, que va a ser la innovación de la gala».

Sobre su amor por el mundo drag, lo justifica por el hecho de que «me encanta el arte y el drag lo engloba todo». Una pasión que respalda su familia.