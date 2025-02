«Añadiría más participantes en la gala final»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de febrero 2025, 23:29 Comenta Compartir

Charlie Drag será el cuarto participante de la preselección drag del carnaval 2025 el próximo viernes 14 de febrero, en el escenario del parque de Santa Catalina.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

–Desde que era pequeño veía la gala en la tele y desde siempre supe que eso era lo que quería hacer. Me subí a unas plataforma por primera vez en 2018 y después de unos cuantos años y mucho esfuerzo he conseguido mi objetivo, que era llegar a la preselección de Las Palmas de Gran Canaria y mostrarle al público mi espectáculo y el trabajo que hay detrás de Charlie Drag.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–A nivel personal me siento muy satisfecho porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, y superarme cada día, porque al fin y al cabo todo ya está inventado y siempre es muy difícil superarse a uno mismo. Creo que este año lo he conseguido a pesar de las adversidades y de los baches del camino.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Charlie Drag es una persona que no tiene vergüenza, es mucho más atrevido que mi yo personal.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

– La primera que recuerdo es la gala del 2007, me encantaba la temática del carnaval y veía todo los actos y por eso recuerdo mucho esa gala.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Me encanta el mundo de la fantasía, los vestuarios, la pedrería, el hacerte cosas que piensas imposibles y que las haces y es muy satisfactorio.

–¿Qué drag tiene como referente y por qué?

–Tengo a mi media madre Drag Eiko, me gusta su estilo diferente; Sethlas, el brillo y la lujuria que lleva, y La Tullida.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Llevo al rededor de 7 meses preparando este show.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

– Shhhh... secreto, pero habrá mucho brillo.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–Añadiría más participantes en la gala final, ya que se ha acortado el número y a veces se quedan shows buenos fuera.

–No entiende el carnaval sin...

–Sin su público, sus aficionados a los disfraces originales, a esos que nos animan en cada gala.