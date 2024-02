La MetroGuagua, Barbie y la reivindicación

No faltó nada por tocar. Absolutamente nada se quedó en el tintero en una gala drag especial. La primera de Josué Quevedo, el nuevo director artístico del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y no defraudó. La MetroGuagua, Barbie, la igualdad, el sentirse querido tal y como eres, acrobacias, actuaciones musicales... El certamen lo tuvo todo.

La gala no dejó títere con cabeza, como de costumbre, y reivindicaron algo que simplemente no debería ni ser reivindicado: la igualdad. El sentir que todos somos iguales y merecemos respeto.

La única nota negativa de la noche fue la actuación de Manny Manuel. El cantante volvió al carnaval de la capital grancanaria tras su escandalosa actuación en 2019 y el público recibió la noticia con incredulidad. Era la actuación que faltaba por conocer de la noche. ¡Qué agradable sorpresa...!

También apareció la MetroGuagua, que tampoco quiso perderse la gala. Ni Barbie, que no salió con su Kent, pero sí dejó una grandísima actuación, de las mejores. No faltó a la cita la bandera LGTBI. Ni los tacones ni el rock and roll. Ni Aitana junto a sus 'babys', que bailó maravillosamente la animadora drag Lemnos, dejando un mensaje aplicable a todos: quiérete tal y cómo eres. Es una gala única. Es insustituible por mucho que en la isla vecina intenten hacer algo parecido, aunque por ahora de similar tiene poco. Ayer no ganó un drag, ayer ganó el carnaval.

Una gala transgresora con mucho ritmo y con el toque fresco de Josué Quevedo. Un certamen que reclama un lugar en el que sentirte integrado y no discriminado. Nuevas oportunidades en un mundo en el que cada vez hay menos.