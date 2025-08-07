Abierto el plazo para el concurso del cartel del Carnaval de Maspalomas 2026 El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha abierto el plazo para participar, el cual tendrá en su próxima edición como temática 'El Circo'

El concurso para participar en el concurso del cartel anunciador del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 está abierto a la participación de todas las personas mayores de edad y empresas, sin importar su lugar de residencia o nacionalidad y cada participante podrá presentar un máximo de dos propuestas, que deberán enviarse por separado y de forma individualizada, ha explicado el Consistorio este jueves en un comunicado.

Los carteles deberán incluir obligatoriamente el siguiente texto: «Carnaval Internacional de Maspalomas de Interés Turístico de Canarias 2026», «El Circo», «Del 10 al 22 de marzo», y «Gran Canaria, España».

También será imprescindible que las obras contengan referencias visuales tanto a la temática del circo como a Maspalomas Costa Canaria.

El diseño ganador, cuya técnica es libre, pero queda expresamente prohibido el uso de la Inteligencia Artificial, se convertirá en la imagen oficial del Carnaval y se utilizará como soporte promocional y publicitario en múltiples formatos impresos y digitales.

El plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 26 de agosto a las 13.00 horas.

El premio para el cartel ganador será de mil euros, y la obra ganadora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento, que se reserva el uso exclusivo de los derechos de divulgación, distribución y explotación, sin limitación temporal.

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ha señalado en el comunicado que «el Carnaval Internacional de Maspalomas es uno de nuestros mayores escaparates al mundo. Su imagen es también la imagen de un destino turístico que apuesta por la cultura, la creatividad y la participación ciudadana».

La concejala de Turismo, Festejos y Eventos del municipio, Yilenia Vega Macías, ha subrayado la importancia de este concurso como una oportunidad para visibilizar el talento artístico vinculado al diseño gráfico y ha invitado a todos los diseñadores y creativos, tanto consolidados como emergentes, «a dejar volar su imaginación con la magia del circo como inspiración».

