Este artista lleva 25 dedicados al espectáculo, sobre todo al drag.

–¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

–Porque desde 2019 no me subo a ese escenario y ¡ya era hora de volver con más ganas y energía renovada! Además, me motivó la idea de hacerlo junto a mi amiga y compañera Grimassira Maeva.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–A nivel personal, me encanta el proceso con todo mi equipo: los meses de trabajo, los ensayos, las risas, los nervios, los llantos y ese momentazo en el que, por fin, pisas el escenario y ves todo hecho realidad. Profesionalmente, quiero seguir creciendo, ganar más tablas y conseguir más oportunidades para llevar mi fantasía a otros escenarios.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Pues en la vida real soy sentimental, introvertido y observador. Le doy mil vueltas a las cosas antes de hacerlas y, aunque no lo parezca, soy bastante tímido. Pero cuando me pongo las plataformas y me transformo en Drag Gio, me convierto en una diva atrevida, carismática y un poco loca.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

–Era un niño y me quedé impactado. Quería estar ahí, en primera fila, viviendo la magia en directo. Y en 2007 me subí por primera vez al escenario en la gala drag de Maspalomas.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Que llegué muy nervioso y actúe con una sola bailarina y aún sin saber caminar bien con plataformas. Un caos, pero un caos maravilloso.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–El poder transformarme en alguien completamente diferente y crear shows con temáticas y vestuarios que me permitan contar historias únicas.

–¿Qué drag tiene como referente y por qué?

–Siempre he admirado a Drag Seregon por esa ambigüedad y masculinidad, por sus canciones y cómo se movía. También a Grimasira Maeva, porque tiene un talento increíble.

–¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

–Esta fantasía lleva en mi cabeza desde 2020.

–¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorar la gala drag?

–Menos tiempo para cantantes y guiones largos y más espacio para que participen más drags.

–No entiende el carnaval sin...

–¡Los Chiringay y la gala drag!

