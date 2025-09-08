«Hay que vivir la fiesta desde dentro y con el corazón abierto»

Iván Martín Chacón Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

Desde bien pequeña, las Fiestas del Pino han marcado la vida de la terorense Virginia Santana. Creció rodeada de una familia entregada a los preparativos de la celebración, entre repiques de campana, limpiezas de plata y el murmullo de los voluntarios en la sacristía. Entre sus recuerdos más vivos están las tardes de ensayos con el coro parroquial, los primeros acordes de la guitarra animada por las colaboradoras de la iglesia y la emoción de participar en las misas canarias. Cada gesto, cada preparación y cada voz unida en la música representaban, y siguen representando, para ella mucho más que una tradición: eran la antesala de un tiempo de encuentros, promesas, música y vivencias compartidas que anunciaban la llegada de la fiesta más esperada de Gran Canaria.

Miembro del coro parroquial de Teror, ha dedicado gran parte de su vida a los cantos e himnos que acompañan las celebraciones de la Virgen del Pino. Para ella, los himnos no son solo melodías, sino «auténticos símbolos de identidad para los terorenses y grancanarios», que invitan a todos los asistentes a participar y compartir la vocación durante las fiestas. La festividad para Santana representa «un regalo para el municipio, ya que la llegada de peregrinos y visitantes mantiene vivas las tradiciones y fortalece el sentido de comunidad que caracteriza a Teror».

Santana forma parte del coro parroquial desde muy joven. Comenzó a tocar la guitarra antes incluso de realizar la primera comunión. Animada por otros miembros de la comunidad, fue incorporándose a la preparación de los cantos y de la liturgia musical de las celebraciones. Con más de 15 años de experiencia, reconoce que «el grupo es amplio y diverso, contando con alrededor de quince personas» de manera regular, aunque en algunos eventos el número de participantes aumenta considerablemente. Para preparar las Fiestas del Pino, «los ensayos comienzan con varias semanas de antelación y se intensifican conforme se acercan los días grandes», respetando siempre los compromisos personales y laborales de los integrantes.

Para Virginia, participar en el coro «es un hobby más que un trabajo». La música forma parte de sus raíces familiares: su hermana también participa en la Banda de Música de Teror y su hermano ha tocado instrumentos en distintas ocasiones, lo que refuerza su vínculo con la parroquia y las celebraciones locales. Esta conexión familiar y comunitaria contribuye a que la implicación de Virginia en las fiestas sea constante y motivada por vocación más que por obligación.

En sus declaraciones, la joven subraya que el aspecto más importante de las Fiestas del Pino es la Virgen. Más allá de los actos populares, «la esencia de la celebración se centra en la figura materna de la patrona de Gran Canaria», que su mirada serena y manos abiertas acoge a los peregrinos. La tradición de acudir a Teror antes del inicio de la temporada futbolística para que los equipos de la isla como la UDLas Palmas o el Dreamland Gran Canaria reciban la bendición de la Virgen refleja cómo la fe y la comunidad se entrelazan en cada aspecto de la vida local.

Virginia también rememora con especial cariño las experiencias de su infancia en torno a la festividad, desde subir a los muros de la basílica y ayudar en la preparación de los ramos, hasta colaborar con Cáritas en la organización de alimentos. Estos recuerdos, junto a la participación en los ensayos del coro y la música de las misas, le han permitido vivir las fiestas desde dentro y apreciar el valor de la acogida, la solidaridad y la tradición. Su invitación final es clara: disfrutar de la fiesta con el corazón abierto, participando activamente y viviendo la festividad como un verdadero encuentro comunitario.