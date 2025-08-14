Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo El parlamentario aparece junto a una mujer que baila y sobre la imagen están las tareas del político

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 08:36 Comenta Compartir

Un vídeo del diputado de Nueva Canarias (NC) Yoné Caraballo acompañado de una mujer que baila mientras suena la música, al tiempo que él se mantiene casi sin inmutarse con una lata de bebida en la mano, se está haciendo viral estos días.

El vídeo va acompañado de unos rótulos a modo de agenda del parlamentario en los que se puede leer: «Se acaban las vacaciones / ya no lo veo. Pleno dos días en el Parlamento a defender Lanzarote. Reunión en Gran Canaria con un sindicato. Encerrado con el ordenador preparando una PNL. A Tenerife otra vez a Comisión de Transición. Reunión en Arrecife con un colectivo».

Según su currículo en la web del Parlamento de Canarias, Yoné Caraballo es diplomado universitario en Enfermería (Universidad de Murcia, 2005); técnico Superior en Imagen para el diagnóstico (Estudios Técnicos Superiores de Canarias, 2002); técnico Superior en Anatomía patológica y citología (IFP Sta. María de Guía, 1999); con certificado de Aptitud Pedagógica (Universidad Alfonso X El Sabio, 2007) y experto universitario en Urgencias y emergencias (Universidad Complutense de Madrid, 2008).

Temas

Nueva Canarias