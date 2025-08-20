Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de una turista robando 'palomitas' de Fuerteventura. @roma.masmia

Vídeo viral: Turistas destruyen patrimonio natural canario para «ahorrar en souvenirs»

En él podemos observar cómo una visitante arranca un cacho de un paisaje de origen volcánico en Lanzarote y roba las 'palomitas' de Fuerteventura

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:33

No es algo nuevo ver a turistas que no respetan el patrimonio histórico y natural de Canarias. El último caso lo hemos visto recientemente a través de un vídeo viral en Instagram compartido por la cuenta @roma.masmia. En él podemos observar cómo una turista arranca un cacho de un paisaje de origen volcánico en Lanzarote. «Por esto es que nos vetan», decía su acompañante, refiriéndose al rechazo de los canarios hacia el turismo descontrolado, mientras grababa el acto vandálico entre risas.

Además, se puede observar cómo los mismos protagonistas también roban las 'palomitas' de Fuerteventura entre risas y diversión. Un acto que está prohibido y que acarrea sanción para poder proteger al máximo y conservar el bienestar de la playa majorera.

«Habría que denunciarla», «la estupidez humana manifestándose» o «toletes», son algunos de los comentarios de canarios indignados con este vídeo. Un nuevo ejemplo viral que pone en evidencia la falta de respeto y de empatía de algunos turistas hacia nuestro patrimonio natural.

