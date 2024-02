Una vida intensa contada por el propio Olarte

En 2022 se presentó el libro 'Biografía a cuatro manos', donde Lorenzo Olarte se sentó con el periodista Manuel Betancort para repasar su vida. El libro retrata de la historia de un archipiélago que vio en la autonomía una forma de superar pleitos insularistas.

1 De Galicia a Canarias

Lorenzo Olarte era gallego de nacimiento, de padre peninsular y madre canaria. Su padre, Ramón Olarte Magdalena, era abogado y vino destinado a Fuerteventura. A Lorenzo Olarte, tras su formación en Derecho, le tocó como destino en 1961, en calidad de secretario judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital gomera.

2 En la política, de la mano de Matías Vega

Así contaba Olarte su desembarco en la política: «A mí quien me ayudó fue Matías Vega Guerra. Él y su mujer eran íntimos de José García Hernández y su mujer. García Hernández era ministro de Gobernación y antes había sido gobernador civil de Las Palmas. Eran dos matrimonios que parecían cuatro hermanos». García Hernández era de los que se movió para preparar desde el franquismo la transición a la democracia. En ese momento de cambios, aunque con Franco vivo aún, Olarte fue designado presidente del Cabildo y Fernando Ortiz Wiot alcalde de la capital grancanaria.

3 El origen de la intensa amistad con Suárez

«Yo conocí a Adolfo Suárez», cuenta Olarte en el libro, «cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Él era entonces presidente de Entursa, la empresa que promovió la construcción del hotel Iberia. Acabada la obra, el Ayuntamiento, cuyo alcalde era Fernando Ortiz Wiot, no se lo dejaba abrir. Adolfo vino al Cabildo y habló conmigo. Antes de eso a Suárez yo no lo conocía de nada, pero le dije 'eso lo arreglo yo'». Después estaría entre los asesores de Suárez en Moncloa, junto a Federico Mayor Zaragoza, Leopoldo Calvo Sotelo, Salvador Sánchez Terán, Alfonso Osorio y José Ramón Lasuén.

4 El legado del rey Juan Carlos

Lorenzo Olarte siempre sostuvo que España no estaba siendo justa con Juan Carlos I: «A mí me parece muy mal lo de las comisiones. Muy mal. Yme parece muy mal que fuera a matar elefantes. Pero la historia tiene sus entresijos. En aquella época a todos nos parecía normal que el Rey cobrara comisiones y a todos parecía de 'un macho' que fuera a matar elefantes. El sino de la historia y de la valoración del ser humano ha cambiado».

5 Nacionalismo y modelo de Estado

Afirma en el libro que ha sido «un nacionalista profundo, pero nacionalista moderno, no decimonónico ni trasnochado», que decía estar convencido de que España se debió haber constituido «como un Estado federal».

6 El recuerdo de la intentona golpista del 23F

Estaba en la bancada de UCD y contaba que lo llevaron a una sala junto al hemiciclo porque alguien le dijo a los guardias civiles que era amigo de Suárez. Allí le presentaron a uno de los golpistas, el capitán Camilo Menéndez. Tras 18 horas de encierro, aseguraba sentirse como «un pajarillo silvestre» al salir del Congreso.

7 Elogio de Jerónimo Saavedra

A pesar de que fueron rivales políticos, Lorenzo Olarte siempre elogió el legado de Jerónimo Saavedra: «Ha sido el mejor presidente del Gobierno de Canarias, aunque también tuvo unas condiciones que los demás no tuvimos en la misma medida».

8 Fernández y la cuestión de confianza

Así daba Olarte su versión de la cuestión de confianza presentada por Fernando Fernández y que le abrió la puerta de la Presidencia del Gobierno canario: «Él dimitió sin que yo le hiciera ninguna jugarreta. Yél ha sido un caballero porque siempre ha reconocido que fue un error suyo la cuestión de confianza y que no tuve nada que ver. Yo, incluso la ignoraba».

9 La creación de la ULPGC

«Yo siempre fui partidario de dos universidades plenas, no de que fuera una con un campos en dos islas. Era partidario de dos universidades completas porque aquí, en Gran Canaria, estaba el 40% de la población canaria. Podía haber habido una sola universidad fuerte si La Laguna hubiese entrado en razón», rememoraba Olarte en el libro.

10 De la censura de Saavedra al 'invento' de CC

Lorenzo Olarte siempre presumía de haber 'inventado' Coalición Canaria. «Yo fui el inventor de CC, por lo que pido perdón. Las razones fueron las mismas que cuando encabecé la UCD. Yo, con el CCI-CDS, fui clave en el nacimiento de Coalición Canaria, que se creó precisamente para asegurar, para 'perpetuarnos en el poder'. Nosotros sabíamos que una CC que funcionará... siempre, siempre, siempre estaría en el poder. Respecto a su relación con Hermoso, asegura que fue fluida: «Funcionamos bien porque, sin acordarlo, de facto, yo me sentía presidente de las islas orientales y él de las occidentales. Yo no intervenía en Tenerife y él no lo hacía en Gran Canaria».

11 El pulso por la candidatura y la opción de Román Rodríguez

«Manuel Hermoso y Adán Martín pactaron conmigo que sería candidato a la Presidencia, pero no cumplieron», relataba Olarte. Agregaba que «José Carlos Mauricio había pactado con Adán Martín para que este fuera candidato a presidente. Y entonces yo propuse a Román Rodríguez sin conocerlo. Como mal menor. Apenas le había tratado. Yo decía, por malo que salga, peor saldrá el pacto Adán-Mauricio porque ese pacto será un caballo de Atila... en el que no se sabrá quién era el cambio y quién Atila». Al final, CC se decantó por Román Rodríguez, que acabarían siendo investido presidente. Al acabar ese mandato, volvió a producirse una fractura que derivó en el nacimiento de Nueva Canarias.

12 La gestión de la crisis por el volcán palmero

«Con los efectos del volcán en La Palma, tenían que haber sido mucho más rápidos en la ayuda», afirmó Lorenzo Olarte, que agregó que no se vio al Gobierno de Ángel Víctor Torres presionando lo suficiente al de Pedro Sánchez.

13 El drama migratorio y la sociedad de Canarias

Olarte fue testigo de las crisis migratorias con las islas como lugar de llegada de miles de africanos. Sobre esta cuestión, que sigue marcando la actualidad, Olarte opinaba así: «El drama de la inmigración africana no se arregla ni con frases más o menos afortunadas ni con solidaridades mal entendidas. Los canarios no podemos afrontar solos este esfuerzo. El desinterés que con demasiada frecuencia se detecta en los despachos de Madrid o Bruselas debe dar paso a compromisos firmes y a resultados ciertos. En este sentido la implicación de las restantes comunidades autónomas no puede seguir quedándose en una mera declaración de intenciones».

14 Tindaya: de la idea de Chillida al caso

No ocultaba Lorenzo Olarte su disgusto con todo lo que rodeó el proyecto de Eduardo Chillida para la montaña majorera: «El caso Tindaya procedió de la influencia que tuvo entre nosotros Eduardo Chillida, quien estaba obsesionado con un sueño que había tenido en virtud del cual podía haber hecho una obra genial en Tindaya. La oposición aprovechó todo lo que pudo la cuestión y también hacer ver que en el fondo no solo existía un falta de respeto a un lugar, que como canarios es sagrado, sino que encubría una corrupción, lo cual era falso de toda falsedad».

15 El estatus de ex presidente

Lorenzo Olarte siempre defendió que se arbitrase un estatus para los expresidentes, con una asignación económica. Reconoció sin pudor que era «mileurista» y que eso le impidió atender como era debido a personalidades que querían contactar con él por su experiencia como expresidente de Canarias. En el libro asegura que pidió audiencia en varias ocasiones al entonces presidente Ángel Víctor Torres y que no fue atendido.

16 Paulino Rivero y el petróleo

El expresidente canario tuvo palabras de elogio para Paulino Rivero pero también alguna crítica. Olarte definía a Rivero como «un luchador, un hombre muy trabajador», pero creía que no fue sincero al oponerse a las prospecciones petrolíferas de Repsol aprobadas por el entonces ministro José Manuel Soria.

17 Soria, su formación y su balance ministerial

Sobre José Manuel Soria, el expresidente Lorenzo Olarte afirmó que es «un hombre extraordinariamente bien preparado y de una inteligencia poderosa. Pero todo ello está en relación directa con su soberbia que, aparte de su problema con los paraísos fiscales, ha hecho que se derrumbase definitivamente su gran poderío político».

18 El REF y la situación de Canarias en Europa

Para Lorenzo Olarte, era clave batallar por mantener el Régimen Económico y Fiscal, que es «el sustento económico de Canarias y tiene que estar en constante revisión y modernización. En cuanto a Europa, en el libro hace hincapié en que «siempre tendremos que seguir negociando, adaptándonos».

19 El papel de los Cabildos insulares

Siempre se mostró convencido de que los cabildos debieron tener «más importancia en el Estatuto de Autonomía. Yademás el Parlamento de Canarias podría haber sido incluso una doble cámara, con un equivalente al Senado».

20 Un partido de centro

Lorenzo Olarte echó en falta que existiera en la España actual un partido de centro. Incluso pensó que Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente, iba a jugar ese papel. «Toda España se está dando cuenta de que lo que falta es un centro y podíamos haber participado los que estábamos en el CDS, además de gente joven, nuevos valores».