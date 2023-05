En la última década han fallecido 186 personas por distraerse al volante

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

¿Quién no ha sentido sueño o cansancio al conducir durante un largo viaje? ¿Quién no se abstraído en sus pensamientos, se ha distraído contemplando el paisaje o ha manipulado el GPS en marcha? Parecen conductas normales, pero no lo son. Al volante, un segundo es tiempo suficiente para que la vida de una persona cambie para siempre.

De hecho, las distracciones conforman, junto al exceso de velocidad y al consumo de alcohol y drogas, el llamado «triángulo de la accidentalidad» en carretera. En 2021, 1 de cada 3 siniestros con fallecidos en España se produjo por este motivo, alcanzando unas cifras alarmantes en la última década. 238.000 siniestros con víctimas, más de 30.000 heridos graves y 6.200 fallecidos. En Canarias, el porcentaje de accidentes mortales causados por una distracción sobre el total de siniestros es inferior a la media del país, con un 26%. Entre el 2012 y el 2021, la cifra de accidentes con víctimas en esta comunidad supera los 8.800, con más de 1.100 heridos graves y 186 fallecidos. Por otra parte, aunque el número de accidentes por distracciones se ha reducido notablemente entre 2012 y 2021, su letalidad ha subido un 52% hasta alcanzar los 2,4 fallecidos por cada 100 víctimas. ¿La razón de este dato? La velocidad, un factor que agrava notablemente las consecuencias de las distracciones. No en vano, desde 2019, las multas por excesos de velocidad se han incrementado un 26%. Estas son algunas de las conclusiones del estudio «La vida en un segundo. Distracciones y accidentalidad en las carreteras españolas (2012-2021)», elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza a partir del análisis de accidentalidad de los datos de la base de datos ARENA de la DGT (2012-2021) y los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda la geografía nacional. En palabras de Mar Garre, Directora General de la Fundación Línea Directa, «queremos concienciar a los conductores sobre la necesidad de mantener siempre una conducción atenta porque las distracciones, junto al exceso de velocidad y al consumo de alcohol, son una de las principales causas de mortalidad en carretera. En este sentido, debemos ser conscientes de que nada es lo suficientemente importante como para poner nuestra vida y la de nuestra familia en riesgo». Ir abstraído, principal motivo de descuido Las distracciones disminuyen el estado de alerta en la conducción e incrementa notablemente el riesgo de sufrir un accidente. Por ejemplo, y según la DGT, el uso del móvil al volante multiplica por 4 el riesgo de sufrir un accidente, y enviar un WhatsApp incrementa ese riesgo por 23. Pero ¿cuáles son las distracciones más habituales en los accidentes de tráfico? Según los datos recogidos por Tráfico en los atestados, el 31% de los siniestros por distracción se produce por la conducción abstraída, seguidas del cansancio (30%), mirar el entorno (13%) e interactuar con los pasajeros del vehículo (10%). Sin embargo, la gran preocupación en materia de distracciones al volante es el uso del móvil, pero la dificultad para recogerlo en los atestados limita mucho su peso en las estadísticas. Las cifras hablan por sí solas: más de 13 millones de automovilistas (48%) reconocen usarlo habitualmente mientras conducen, y 600.000 se confiesan «adictos». Los siniestros por distracción suelen producirse en vías interurbanas (60%), el fin de semana (37%) y por una colisión por alcance (27%). El conductor accidentado suele ser un hombre adulto que se despista, sobre todo, en rectas prolongadas y en los semáforos. Preguntados por los principales motivos de distracciones independientemente de haber sufrido un accidente o no, los conductores españoles reconocen que suelen caer en el «efecto mirón» de otros accidentes (80%), manipular el GPS integrado o en el móvil en marcha (50%) y leer los mensajes de WhatsApp (35%). Incluso más de un 10% de ellos admite sufrir despistes al volante por grabarse con el móvil e interactuar en RRSS mientras conduce. En el caso de los conductores canarios, son un 73% los que afirman distraerse cuando ven otro accidente, un 58% los que manejan el GPS mientras conducen y un 44% los que consultan WhatsApp al volante. Comunidades donde más se distraen los conductores Pese a los progresos logrados en seguridad vial, aún queda mucho camino que recorrer en materia de concienciación: 21 millones de conductores españoles (76%) reconocen que se distraen al conducir y 1,5 millones (5,4%) reconocen sufrir estos despistes «casi siempre». Por comunidades autónomas, los conductores de Canarias, Región de Murcia y Castilla y León son lo que afirman distraerse más al conducir, mientras que los de Aragón, Extremadura y Cataluña, son los que menos lo hacen. En el caso de Canarias, el 85%, el porcentaje más alto a nivel nacional, reconocen distraerse cuando conducen, lo que supone más de un millón de conductores. Además, 100.000 aseguran distraerse muy a menudo. Las distracciones al volante son comportamientos que conllevan sanciones económicas y retirada de puntos del carné de conducir, según su gravedad. Así, desde hace un año y a raíz de la última reforma de la ley de Tráfico, manejar el móvil durante la conducción conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos.