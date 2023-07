Torres exige a Clavijo que no retroceda en las conquistas de este mandato

Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo se cruzaron acusaciones y reproches y exigencias en su primer cara a cara en el que el presidente saliente y líder del PSOE retó al candidato a lograr los buenos datos obtenidos en un mandato «dificilísimo» y el dirigente de CC pidió 100 días para «gestionar al menos las críticas».

Torres dedicó buena parte de su intervención a defender la gestión realizada por el Pacto d las Flores frente al discurso «plano, hueco y poco pragmático» del aspirante que, dijo, expresó «la voluntad de anular, segar o evitar hablar de cuatro años durísimos» y los logros obtenidos a pesar de esa situación.

Ante el anuncio de Clavijo de que los distintos departamentos tendrán cargos cruzados de los socios del pacto, Torres aprovechó para apuntar que esta medida se debe a que se trata de un «pacto de la desconfianza». Asimismo, advirtió a los nacionalistas de que el PP está gobernando en distintas comunidades con la ultraderecha y le instó a no retroceder en derechos.

Mejorar los datos

El presidente en funciones subrayó que los datos de los organismos oficiales avalan que Canarias está en estos momentos mejor que hace cuatro años y retó a Clavijo a dejar la comunidad autónoma «mejor de lo que la recibe».

Torres reclamó al nuevo Ejecutivo «trabajo, esfuerzo y sacrificio» para mejorar cifras como las obtenidas en este mandato en desempleo o afiliación a la Seguridad Social. En este punto, y frente a los casi 30.000 nuevos empleos que blandió Torres, Clavijo aseguró que en la legislatura de 2015-2019 que él presidió, se crearon más de 40.000 nuevos puestos de trabajo «sin reforma laboral y cuando los fijos discontinuos contaban como desempleados».

Además, Torres denunció el aumento del Gobierno canario en dos departamentos y un comisionado del REF y afirmó que los problemas «no se resuelven con más cargos, sino trabajando».

Ante las críticas del líder del PSOE, Clavijo pidió «un poquito de fe» y 100 días de gracia porque «es difícil gestionar la crítica cuando no hemos empezado a trabajar». Además, restó importancia a uno de los logros del Pacto de las Flores destacados por el presidente saliente, la estabilidad, y apuntó que lo importante es resolver los problemas y poner al administrado en el centro del sistema y «si es preciso cambiar a las personas para obtener resultados de gestión, se hará y no pasa nada».

Sobre la alianza de Gobierno firmada por CC con el PP, Torres advirtió de que puede suponer volver atrás en logros conseguidos y recordó que uno de los mayores ataques al REF se produjo con un Gobierno de los populares «que dejaron algunas partidas a cero».

Por eso, el PSOE estará atento a «cualquier atisbo de retroceso» en derechos sociales, tolerancia, igualdad o cambio climático. En este sentido, recordó que el PP tiene intención de derogar la Ley del Cambio Climático y preguntó al candidato si permitirá «ir hacia atrás».

Destacó que en el nuevo Gobierno va a estar el PP «que no se esconde al cerrar acuerdos con Vox» en comunidades donde «se empieza a ver la censura». «Deseo que no vengan tiempos oscuros» señaló para instarle a aclarar si apuntalaría en Madrid un Gobierno con la ultraderecha.

Rebaja fiscal

Por otro lado, Ángel Víctor Torres expresó su «preocupación» ante la anunciada bajada de impuestos realizada por el nuevo pacto de Gobierno de centro derecha. Tal como ha hecho en las últimas semanas, insistió en el candidato debe aclarar si la bajada del IGIC en dos puntos será general o selectiva porque podría suponer entre 1.100 millones y 1.200 millones para las arcas públicas y, por tanto, conllevaría un recorte en los servicios públicos, que también afectará a las corporaciones locales. Ante esta situación, pidió al candidato a la Presidencia que aclare «donde van a recortar».

Cambio en el sistema electoral

El secretario general del Partido Socialista insistió ayer en su cara a cara con Fernando Clavijo en la necesidad de abrir un debate en torno a una reforma del sistema electoral de Canarias para que lo que se vota en el Parlamento coincida con lo que vota la ciudadanía en las urnas, tal como ha reiterado desde las elecciones del 28 de mayo porque, como recordó ayer al candidato a la Presidencia, «usted ganará el Gobierno, pero el PSOE ganó las elecciones».

En este sentido, Torres recordó que en las pasadas elecciones autonómicas, su formación superó a los nacionalistas en 120.000 votos y pasa a la oposición, lo que a su juicio revela un «déficit democrático» y, por tanto, es preciso hacer una «reflexión» en torno a este asunto.

Aunque «aceptamos y respetamos las normas», el líder del PSOE mantuvo que es preciso proceder a la reforma de la ley para subsanar ese déficit democrático. Entiende que no es necesario sumar más diputados en el Parlamento sino que es más importante ir a «una doble o triple insularidad» porque «no es lógico», apuntó, que la lista regional represente solo el 12% de la Cámara regional.

Además, y en referencia a la propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Torres echó en cara a los conservadores que solo se muestran a favor de que gobierne la lista más votada si son ellos los que ganan. «Si somos otros, si te he visto no me acuerdo», dijo el dirigente socialista.