Torres asegura que los 5.000 millones de euros de ayudas servirán para «transformar Canarias»

El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, compara la situación que ha vivido Canarias en los últimos meses debido a la pandemia con una montaña rusa, aunque considera que ya estamos en el momento de la reactivación. A ello deben contribuir los más de 5.000 millones que la comunidad autónoma recibirá de fondos europeos y que deben servir para «transformar Canarias».

Para Torres, la vacunación evidencia que «caminamos a mejor» y prevé que hasta un 80% de la población canaria esté inmunizada en agosto. A partir de ahí, con las ayudas que ya han llegado, la apertura de los negocios y la reactivación del turismo se alcanzará «una cercanía a lo que era la normalidad», aseguró ayer el presidente en el foro 'Canarias se reactiva', organizado por CANARIAS7 en sus instalaciones de El Sebadal. Para Torres no hay duda: «las cosas tienen que ir a mejor porque», reconoció, «están muy mal».

Detalló que la Unión Europea ha dispuesto los recursos Next Generation con dos mecanismos, los fondos de recuperación y resiliencia (hasta el año 2026-27) que aportarán a Canarias entre 2.000 y 3.000 millones a medio plazo y los fondos React de reactivación, que se incluyen en una fase de emergencia para este ejercicio y el próximo, que dota a Canarias con 630 millones extraordinarios para gastarlos y certificarlos en diciembre de 2023. Con cargo a este programa, dijo Torres, se debe recuperar empleo, apostar por los sectores productivos, por la sanidad y la educación pública, el apoyo a los autónomos o la digitalización y después tenemos más que son los de recuperación y resiliencia.

«Ante cualquier crisis futura debemos tener un turismo sostenible, una sociedad digitalizada y jóvenes formados en nichos de empleo demandados. Eso lo tenemos que hacer en siete años»

En total, junto a los recursos procedentes del Estado, la comunidad autónoma tendrá más de 5.000 millones, una situación, dijo, de la que no existen precedentes en el archipiélago y que deben servir para tener una sociedad transformada en 2030 «sin prórroga» . Esto significa que ante cualquier crisis futura, Canarias debe contar con un turismo eficiente y sostenible, una sociedad digitalizada, que las nuevas tecnologías lleguen a todos los municipios o «que tengamos a jóvenes formados en nichos de empleos demandados, lo que significa apostar por las energías limpias, porque ahí somos deficitarios». Todo eso, se debe hacer en siete años porque «no tenemos más tiempo y no podemos perder esta oportunidad».

A pesar de esta 'lluvia de millones» que la Unión Europea adelanta a los estados miembros por la crisis generada por la pandemia, el presidente canario tiene claro que eso no significa que en 2030 el archipiélago esté a la vanguardia de Europa en los programas que contemplan estos fondos, pero considera que las islas tienen unas condiciones geográficas, de creación de energías limpias y transformación verde que no tienen otros territorios, por lo que ve «inaceptable que no se utilicen esas circunstancias». A este respecto, destacó que solamente para energías limpias, el Gobierno de España asignó 700 millones de euros a los dos archipiélagos -466 millones en el caso de Canarias-. Eso significa apostar por nuevos mecanismos «pero no es colocarnos a la vanguardia sino avanzar respecto al escenario energético actual».

Por otro lado, el presidente señaló ayer que por el plazo de ejecución, estos proyectos superan temporalmente a este Gobierno y afectarán al menos a tres mandatos en los que se recibirán fondos «como nunca antes» y que deben destinarse a que «seamos mucho más competitivos».

Ángel Víctor Torres no tiene dudas de que estos objetivos se van a lograr en el archipiélago aunque también reconoce las dificultades. Al respecto, y tal como ha hecho en otras ocasiones el Gobierno de Canarias, subrayó que la gestión de estos fondos precisan más personal no solo por los plazos sino por las exigencias de la UE.

«Tenemos una burocracia que nos lastra y pocos recursos humanos»

Ángel Víctor Torres habla claro sobre los fondos que llegan de la Unión Europea: «no es una transferencia para hacer lo que nos da la gana», sino que se deben ajustar a unos criterios y posteriormente justificar ante Bruselas porque deben utilizarse para la «resistencia» a la pandemia.

Frente a otras ocasiones en que se han dispuesto recursos encaminados a la recuperación, y que en algunos casos se tuvieron que corregir sobre la marcha, el presidente puntualiza que estos fondos procedentes de la UE «no pueden destinarse a lo que se quiera sin más». Como ejemplo, el presidente señala que «hay recursos para viviendas, pero no para proyectos que tenemos en el cajón y queramos financiar, sino para viviendas que apuesten por la sostenibilidad social, medioambiental, etc.». Además, destaca que Europa se ha mostrado «muy exigente» en este sentido e insiste en que «no permite hacer lo que nos dé la gana porque es dinero que se debe justificar».

El gran problema para la gestión de estos fondos, subraya, es la burocracia «que nos lastra» y la falta de personal. En este sentido, indica que los trámites administrativos son distintos a los que tienen otros países europeos, lo que supone una dificultad añadida, además de tasas de reposición que no se han podido eliminar, problemas con la temporalidad excesiva de los trabajadores o el acceso a la función pública. Señala que es un «problema grave» que tiene tanto el Estado como la comunidad autónoma y es que «tenemos pocos recursos humanos».