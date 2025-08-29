El tiempo en Canarias: temperaturas sin cambios, alisio con rachas fuertes y nubosidad
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 29 de agosto 2025, 19:24
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias temperaturas con pocos cambios, alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste de las islas de mayor relieve, y cielos nubosos o poco nubosos.
En el norte de las islas montañosas, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales y con probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías al final del día y, en el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos en Lanzarote y en Fuerteventura, en especial a primeras y últimas horas.
En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro, marejada aumentando a fuerte marejada, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aumentando ocasionalmente a 2 a 3 metros.
Estas son las condiciones por islas para este sábado:
Lanzarote
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio ocasionalmente fuerte.
Arrecife 22º 26º
Fuerteventura
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el este. Alisio ocasionalmente fuerte.
Puerto del Rosario 22º 27º
Gran Canaria
Poco nuboso en general, salvo en el norte, donde predominarán los cielos nubosos, en especial a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías del norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.
Las Palmas de Gran Canaria 22º 26º
Tenerife
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, así como en el oeste a primeras horas. Probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías del norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el este. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo del noreste.
Santa Cruz de Tenerife 23º 28º
La Gomera
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde son probables lluvias débiles dispersas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
San Sebastián de La Gomera 23º 28º
La Palma
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas, donde son probables lluvias débiles dispersas al final del día, en especial en el noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.
Santa Cruz de La Palma 22º 26º
El Hierro
Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan lluvias débiles dispersas en medianías al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.
Valverde 17º 21º
