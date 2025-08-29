Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cielo cubierto de nubes. Arcadio Suárez

El tiempo en Canarias: temperaturas sin cambios, alisio con rachas fuertes y nubosidad

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro, marejada aumentando a fuerte marejada

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 19:24

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias temperaturas con pocos cambios, alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste de las islas de mayor relieve, y cielos nubosos o poco nubosos.

En el norte de las islas montañosas, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales y con probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías al final del día y, en el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos en Lanzarote y en Fuerteventura, en especial a primeras y últimas horas.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro, marejada aumentando a fuerte marejada, y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aumentando ocasionalmente a 2 a 3 metros.

Estas son las condiciones por islas para este sábado:

Lanzarote

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio ocasionalmente fuerte.

Arrecife 22º 26º

Fuerteventura

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el este. Alisio ocasionalmente fuerte.

Puerto del Rosario 22º 27º

Gran Canaria

Poco nuboso en general, salvo en el norte, donde predominarán los cielos nubosos, en especial a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías del norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria 22º 26º

Tenerife

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, así como en el oeste a primeras horas. Probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías del norte al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el este. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo del noreste.

Santa Cruz de Tenerife 23º 28º

La Gomera

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde son probables lluvias débiles dispersas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

San Sebastián de La Gomera 23º 28º

La Palma

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas, donde son probables lluvias débiles dispersas al final del día, en especial en el noreste. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.

Santa Cruz de La Palma 22º 26º

El Hierro

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan lluvias débiles dispersas en medianías al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Valverde 17º 21º

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  3. 3 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  4. 4 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  5. 5 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  6. 6 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  7. 7 La viñeta de Morgan de este viernes 29 de agosto
  8. 8 CCOO ve «inadmisible» que el personal docente no universitario no haya cobrado el incremento salarial
  9. 9 ¿Puede un comercio negarse a aceptar efectivo? Esto es lo que dice la norma
  10. 10 «Casi acaban con nuestro negocio»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El tiempo en Canarias: temperaturas sin cambios, alisio con rachas fuertes y nubosidad

El tiempo en Canarias: temperaturas sin cambios, alisio con rachas fuertes y nubosidad