El tiempo en Canarias: cielos poco nubosos y ligero ascenso de las temperaturas para este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado cielos poco nubosos en general, con predominio de cielos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas, temperaturas con en ligero ascenso en zonas de interior y viento moderado del nordeste.

Habrá intervalos de viento fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

En cumbres, el viento será flojo de dirección variable, salvo en Gran Canaria que será moderado con predominio del sureste.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordestes de fuerza 5 o 6 y, ocasionalmente, 7, con marejada y fuerte marejada, si bien en las islas de Lanzarote y Fuerteventura será de norte o nordeste de fuerza 5 o 6 y 4 o 5.

En las costas del suroeste de las islas, el viento será variable de fuerza 2 a 4 con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, en el sureste de forma local se podrán alcanzar los 30 ºC. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur. Brisas en costa sur.

Arrecife 21º 29º

Fuerteventura

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el oeste a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, se podrán alcanzar los 30 ºC localmente en zonas de la mitad sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Puerto del Rosario 21º 27º

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado en general. En el norte, por debajo de unos 500-600 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas, con apertura de claros el resto del día. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior.

Se superarán los 32 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de vertientes sureste y oeste, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Brisas en costas del suroeste. En cumbres de flojo a moderado con predominio del sureste.

Las Palmas de Gran Canaria 22º 26º

Tenerife

Poco nuboso o despejado en general. En el norte, por debajo de unos 600-700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas con apertura de claros el resto del día. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior.

Se alcanzarán los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral sureste y extremo oeste donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Brisas en costas del oeste. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente sur.

Santa Cruz de Tenerife 22º 29º

La Gomera

Poco nuboso o despejado en general. En el norte, por debajo de unos 600-700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios.

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

San Sebastián de la Gomera 23º 27º

La Palma

Poco nuboso en general. En el nordeste, por debajo de unos 800-900 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Santa Cruz de la Palma 20º 29º

El Hierro

Poco nuboso o despejado en general. En el nordeste, por debajo de unos 600-700 metros, intervalos nubosos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Valverde 20º 25º