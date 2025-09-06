El tiempo en Canarias: cielos despejados pero con amenaza de calima en algunas islas para este domingo Según la predicción, en medianías y zonas altas habrá viento flojo con predominio del sur o sureste.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:12 | Actualizado 19:24h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos poco nubosos en general, probabilidad de calima en Lanzarote y Fuerteventura y, en menor medida, en Gran Canaria, temperaturas en ligero ascenso o localmente moderado que podrían alcanzar los 30 y 32 grados y viento moderado del nordeste en zonas del litoral.

Según la predicción, en medianías y zonas altas habrá viento flojo con predominio del sur o sureste.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 4 o 5 y temporalmente 6, marejada y fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla en las costas del suroeste y del sur de las islas. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.

La previsión por islas es la siguiente:

Lanzarote

Poco nuboso en general y con probabilidad de calima durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios las máximas en ligero ascenso que podrá ser localmente moderado en zonas de interior. Se podrán superar los 30-32 ºC en el interior sur. Viento del nordeste de flojo a moderado en zonas de litoral, y flojo con predominio del sureste en zonas de interior.

Arrecife 22º 31º

Fuerteventura

Poco nuboso en general y con probabilidad de calima durante la segunda mitad del día. Temperaturas en ligero ascenso, que en el caso de las máximas podrá ser localmente moderado en zonas orientadas al oeste. Se podrán superar los 30-32 ºC en el interior sur. Viento del nordeste de flojo a moderado en zonas de litoral, y flojo con predominio del sureste en zonas de interior.

Puerto del Rosario 22º 28º

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y última horas. Con baja probabilidad, durante las horas centrales del día en el interior se podría formar nubosidad acompañada de algún chubasco disperso. No se descarta calima, afectando principalmente a medianías. Temperaturas en ligero ascenso, y en el caso de las mínimas, localmente moderado en zonas orientadas al sur. En la mitad sur se podrán superar los 30-32 ºC en amplias zonas y de forma local los 34 ºC en medianías. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sur o sureste.

Las Palmas de Gran Canaria 22º 26º

Tenerife

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y última horas. Con baja probabilidad, durante las horas centrales del día en el interior se podría formar nubosidad acompañada de algún chubasco disperso. Temperaturas en ligero ascenso o localmente moderado en zonas altas. Se podrán superar los 30-32 ºC en medianías orientadas al sur. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sur o sureste.

Santa Cruz de Tenerife 23º 29º

La Gomera

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Temperaturas en ligero ascenso o localmente moderado en zonas altas. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sureste.

San Sebastián de la Gomera 23º 29º

La Palma

Poco nuboso o despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este a primeras y última horas. Temperaturas en ligero ascenso, moderado en zonas altas. Se podrán superar los 30 ºC en la zona de El Paso. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del este o sureste.

Santa Cruz de la Palma 20º 29º

El Hierro

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste en zonas de litoral, en medianías y zonas altas viento flojo con predominio del sureste.

Valverde 22º 27º