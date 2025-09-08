Teror volvió a ponerse En Pie La cultura a pie de calle consolida al municipio como cita imprescindible antes del Pino, donde el programa de este año reúne más de 30 espectáculos y 20 compañías

CANARIAS7 Teror Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20

El XII Festival Internacional de Calle En Pie convirtió el pasado fin de semana el casco histórico de Teror en un gran escenario al aire libre, con más de 30 espectáculos y la participación de una veintena de compañías de Canarias, distintas comunidades autónomas y países como Reino Unido e Italia.

La programación —con unas 12 horas diarias de actividades gratuitas— combinó teatro, circo, clown, música, danza, acrobacias, talleres y juegos para todos los públicos.

Entre los momentos más celebrados, destacaron las propuestas itinerantes de 101 Brass Band, el humor físico de Wilbur, la participación familiar en los talleres de la Escuela de Circo MSB y la danza aérea de la compañía italiana eVenti Verticali, además del estreno absoluto de Levi y Estrella, Entre el Cielo y la Tierra, que cerró el festival con una pieza que conecta lo ancestral y lo contemporáneo.

La respuesta del público —familias, vecinos y visitantes nacionales e internacionales— reafirmó el carácter abierto e inclusivo del encuentro, que busca acercar la cultura al entorno rural y dinamizar la villa mariana como espacio de convivencia.

«En Pie es ya parte de la identidad cultural de Teror: genera encuentro ciudadano, activa la economía local y celebra nuestras calles como espacios de creación», señaló José Agustín Arencibia del Ayuntamiento de Teror. «Seguiremos fortaleciendo su proyección como preámbulo de las Fiestas del Pino», indicó.

El festival reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y la democratización de la cultura, alineado con la Agenda 2030, y mantuvo su carácter pet friendly.

En esta edición contó con el respaldo de Promotur Turismo de Canarias (marca Islas Canarias, Latitud de Vida), el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y firmas colaboradoras como Aguas de Teror, Ahembo, Estrella Galicia, SevenUp y Clipper, entre otras.