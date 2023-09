Siam Park presenta Saifa, la montaña rusa acuática definitiva

Un Rayo ha llegado a Siam Park. El Reino del Agua ha presentado oficialmente Saifa, su nuevo tobogán. Saifa, rayo en tailandés, es una atracción eléctrica, donde a lo largo de 307 metros de constante frenesí, los visitantes se baten en una auténtica carrera acuática.

En la tarde de ayer, El Reino del Agua recibió a numerosas personalidades de diversos ámbitos que tuvieron la oportunidad de experimentar las sensaciones únicas que ofrece la montaña rusa acuática definitiva (Watercoaster).

Saifa ofrece una experiencia incomparable y sobrecogedora. Como tobogán doble, permite un emocionante duelo en el que los deslizadores compiten entre sí en una emocionante persecución cuesta abajo. Pero eso no es todo: los saucers, rápidas curvas abiertas en picado, añaden una dimensión extra a la aventura. Durante el recorrido, los participantes pueden observar a sus oponentes en el carril adyacente, lo que no sólo aumenta el atractivo visual, sino que también refuerza la naturaleza competitiva del duelo.

Otro momento destacado es la sección «cara a cara», en la que los deslizadores corren hacia sus competidores prácticamente de frente, ¡un auténtico duelo al más alto nivel!

Pero eso no es todo: el diseño topográfico de la pista es innovador y único.

Saifa no sólo conduce espectacularmente por las pendientes, las cuales son superadas sin esfuerzo con la ayuda de potentes propulsores (boosters). Estos boosters añaden velocidad a la atracción y catapultan los deslizadores hacia arriba. ¿El resultado? Una atracción que no sólo es más larga de lo esperado, sino que también sorprende a los visitantes. Vista desde abajo, la atracción no es visible en su totalidad, y el verdadero recorrido sólo queda claro cuando los visitantes afrontan los pronunciados descensos y las sinuosas secciones a una velocidad vertiginosa.

El gran final de la atracción hace que los corazones se aceleren cuando los participantes salen disparados hacia el horizonte a toda velocidad para un final fascinante antes de precipitarse finalmente sobre la piscina.

A la vanguardia

La compañía, diseñadora de la atracción y líder en su sector, ha sido capaz de aprovechar plenamente la orografía del parque, capitalizando el paisaje rocoso que presenta la isla de Tenerife para conseguir pendientes muy pronunciadas en el recorrido, que llevan la adrenalina y el vértigo a su máxima expresión.

«Con Saifa seguimos afianzando nuestra apuesta por la innovación y la calidad, creando una atracción que ofrecerá una experiencia inigualable a nuestros visitantes, y que fortalecerá nuestra posición como el mejor parque temático del mundo», aseguró el vicepresidente del grupo Loro Parque, Christoph Kiessling.

Acerca de Siam Park

Siam Park es el mejor parque acuático que existe sobre la faz de la tierra. Así lo ha confirmado el Travellers' Choice Award, que Siam Park ha recibido durante nueve años consecutivos gracias a las valoraciones positivas de sus visitantes en el prestigioso portal de viajes TripAdvisor. Todo esto manteniendo un firme compromiso con el medio ambiente, la aplicación de la formula CO2=0 y su innovador sistema de gestión hídrica han llevado a Siam Park a recibir el certificado Biosphere Park del Instituto de Turismo Responsable (ITR) de la UNESCO, entre otros reconocimientos en materia medioambiental.

Fundado en 2008, Siam Park se ha convertido en una apuesta segura por la diversión para los amantes de las emociones fuertes gracias a sus increíbles atracciones. Además, Siam Park ofrece espacios relajantes como Siam Beach la playa artificial más paradisiaca de Canarias. Donde podrás disfrutar de las abundantes horas de sol gracias al clima privilegiado de Tenerife.