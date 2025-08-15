Rechazan dejar libre a un reclamado por Marruecos por tráfico de personas migrantes La orden había sido emitida por el país magrebí el 15 de agosto de 2024 basándose en la gravedad de este cargo, penado con hasta diez años de cárcel

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado dejar en libertad a un ciudadano reclamado por Marruecos por el delito de tráfico de migrantes por el que fue detenido el 22 de mayo de 2025 en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

La resolución acuerda también mantener la prisión provisional dado el riesgo de fuga, a pesar del alegado arraigo en España.

Igualmente, según la Audiencia Nacional, se hace necesaria para asegurar la entrega a Marruecos por un delito que afecta «gravemente a España y especialmente a Canarias«.

En un auto, recuerda que en los procesos extradicionales no se trata de determinar los indicios o el procedimiento judicial que se está desarrollando en Marruecos, sino la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos en los convenios internacionales.

El auto rechaza que se tenga en cuenta que precisamente Marruecos tuvo que solicitar la extradición porque el acusado había huido del país.

La Fiscalía también se opuso a la petición de la defensa al mantener que en este momento procesal no se valora la culpabilidad sino las formalidades de la petición del correspondiente país.

La Audiencia Nacional descarta como motivo para dejarlo en libertad que hasta ahora «se haya omitido cualquier referencia a los hechos que traen causa de su detención», dado que no es necesario en este momento procesal.

El país debe justificar la necesidad de la adopción de la medida «atendida la gravedad de los hechos que se le imputan y la de la pena aparejada a los mismos».