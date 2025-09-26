Un paseo por La Laguna de la mano del arte El museo LM Arte Colección inauguró la exposición 'Lagunear: memoria y transformación', un proyecto que buscar crear una cartografía emocional de la ciudad tinerfeña

Efe Santa Cruz de Tenerife Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

La muestra, que estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo día 4 de diciembre, plantea, a través de obras de artistas referentes del arte canario, un análisis del devenir urbano, social y cultural del municipio. Se enmarca dentro de las acciones realizadas por el Ayuntamiento para conmemorar el 25 aniversario de la declaración del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A través del concepto de 'lagunear', la exposición comisariada por Eliseo G. Izquierdo reúne en una casa histórica obras pictóricas y escultóricas, surgidas en la ciudad o vinculadas con ella, para explorar cómo la memoria puede representarse o reinterpretarse.

Una idea que los hermanos González, gerentes del centro, destacaron al afirmar que la muestra nace del deseo de «compartir con la ciudadanía un relato visual que nos pertenece a todos», donde el «arte no ilustra» sino que «interpela, transforma y construye comunidad».

Para ello cuentan con las obras de grandes figuras históricas como Óscar Domínguez, Manolo Millares, María Belén Morales, Pedro González, Pepe Abad, Arminda del Castillo y Elena Lecuona. Quienes a su vez dialogan, como si estuvieran paseando por las calles del municipio, con artistas contemporáneos como Marisa Bajo, Martín y Sicilia, Juana Fortuny, Carmen Cólogan o Carlos Rivero, entre otros, con obras conocidas, pero también inéditas.

En palabras de Izquierdo, también director del centro, el recorrido expositivo se despliega en dos ejes, por un lado las «representaciones de la memoria lagunera» y por otro «las reinterpretaciones que la cuestionan o resignifican», lo que evoca una dualidad que «permite al visitante» transitar entre «la evocación y la crítica», entre el archivo y la reescritura.

Por último, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señaló la importancia de la exposición para «celebrar la identidad» y «mirar atrás con sensibilidad», así como «adelante con esperanza». «(La muestra) es un homenaje a lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. 'Lagunear' es, en ese sentido, una metáfora poderosa: pasear sin rumbo, sí, pero con los ojos abiertos a la historia que habita nuestras calles, nuestras casas, nuestras obras», agregó Gutiérrez.

EFE

Temas

Exposiciones