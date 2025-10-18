Ocho vuelos desviados por la niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte Procedían de distintos puntos de la geografía española

EFE Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 17:45

Una intensa niebla ha provocado ese sábado el desvío de ocho vuelos en el aeropuerto Tenerife Norte, informaron a EFE fuentes de AENA.

Los primeros vuelos afectados fueron dos procedentes de Gran Canaria, uno de los cuales regresó al aeropuerto de origen y el otro fue desviado a Tenerife Sur, y otro que salió de Madrid y que fue desviado igualmente a Tenerife Sur.

Posteriormente, han sido desviados al aeropuerto Tenerife Sur un vuelo procedente de Fuerteventura, otro de La Palma, uno de Vigo y, finalmente, uno de Barcelona.

ENAIRE, el gestor de la navegación aérea en España, aconseja a las personas que tengan previsto viajar este sábado desde el aeropuerto Tenerife Norte que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo, dado que las condiciones de meteorología adversa por baja visibilidad pueden causar regulaciones por seguridad.