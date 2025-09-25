Ni erupción volcánica ni emergencia: Canarias vuelve a probar su sistema de alertas en esta zona de Tenerife

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:09 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias ha confirmado la activación de un ejercicio dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil. La prueba se integra en un simulacro de erupción volcánica previsto en Garachico y será gestionada desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Este viernes, entre las 9.00 y las 13.00 horas, se emitirán tres mensajes telefónicos de alerta ciudadana como parte del plan de comprobación del sistema ES-Alert. Estos envíos forman parte de una programación organizada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas a través de la Dirección General de Emergencias, que trabaja en coordinación con el Cabildo de Tenerife para simular los protocolos de actuación en caso de una erupción. Durante ese intervalo, cualquier persona dentro de la zona de cobertura podrá recibir notificaciones directas en su dispositivo, que deberán ser confirmadas mediante la opción «aceptar» para que el mensaje desaparezca de la pantalla.

Los envíos se harán desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, que verificará la recepción efectiva y la capacidad de respuesta del sistema. Una característica relevante es que los móviles configurados en idiomas distintos al español recibirán la alerta también en inglés, garantizando así la comprensión del aviso entre la población extranjera residente o visitante.

Las autoridades subrayan la importancia de que, en caso de estar al volante durante la recepción del aviso, el conductor detenga el vehículo en un punto seguro antes de leer y aceptar la notificación. El procedimiento no requiere descarga de aplicaciones, solo tener activada en el dispositivo la opción de recepción de alertas. La cobertura dependerá de la operadora, por lo que algunos usuarios podrían recibir el mensaje al regresar a un área con señal móvil.

El simulacro tiene también un componente de información preventiva hacia colectivos vulnerables. Se recomienda a las familias explicar de antemano la naturaleza de la prueba a las personas de edad avanzada para evitar confusiones o inquietudes.

Esta nueva herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil ya está operativa en Canarias y se ha utilizado en los últimosincendios forestales de La Palma y Tenerife y con el objetivo de lograr un óptimo funcionamiento de la misma, se continúan realizando pruebas de forma periódica en distintos puntos de Canarias para que la población se familiarice con este sistema.