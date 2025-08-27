Una mujer resulta herida en un atropello en Santa Cruz de Tenerife La víctima, con daños de carácter moderado, fue arrollada en la Glorieta Pedro de Mendoza

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:26

Una mujer de 50 años resultó herida este miércoles en un atropello en la Glorieta Pedro de Mendoza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. A las 7:15 horas de la mañana, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una alerta en la que informaba del suceso.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado al lugar con una ambulancia de soporte vital básico, asistió a la víctima que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. La mujer fue trasladada al Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria para recibir los cuidados pertinentes.