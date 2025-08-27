Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de recurso de la sala de atención del 112. C7

Una mujer resulta herida en un atropello en Santa Cruz de Tenerife

La víctima, con daños de carácter moderado, fue arrollada en la Glorieta Pedro de Mendoza

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:26

Una mujer de 50 años resultó herida este miércoles en un atropello en la Glorieta Pedro de Mendoza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. A las 7:15 horas de la mañana, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una alerta en la que informaba del suceso.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), desplazado al lugar con una ambulancia de soporte vital básico, asistió a la víctima que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. La mujer fue trasladada al Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria para recibir los cuidados pertinentes.

