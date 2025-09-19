Un jurado popular juzgará a tres acusados de presuntamente asesinar a un matrimonio belga en Tenerife Actualmente los tres permanecen en prisión preventiva en España

El cadáver de Laura G., la mujer asesinada, fue hallado flotando en el mar en Arico, Tenerife.

Un jurado popular juzgará a tres personas acusadas de asesinar a un matrimonio belga en Tenerife. El cadáver de la mujer fue hallado flotando mutilado en aguas de Arico en 2024. El del hombre todavía no ha sido localizado.

La autoridad judicial al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona (Santa Cruz de Tenerife) ha transformado en procedimiento ante el tribunal del jurado las diligencias previas incoadas en 2024. La causa se dirige contra tres personas igualmente de nacionalidad belga, actualmente en prisión provisional.

La mujer, de 66 años, y su marido, de 71, desaparecieron a mediados de abril de 2024. El 27 de ese mes, el cuerpo de la mujer apareció flotando en aguas próximas al municipio tinerfeño de Arico, con una bolsa de plástico en la cabeza y con las dos piernas y una mano amputadas. El varón no ha sido encontrado hasta la fecha.

Dos de los presuntos autores del crimen, que supuestamente vivían en Adeje y cerca de la pareja presuntamente asesinada, fueron detenidos por la policía en Bélgica gracias a una orden internacional de búsqueda dictada por el Juzgado de Arona, y el tercero fue detenido posteriormente en Tenerife.

Actualmente, los tres permanecen en prisión preventiva en España.