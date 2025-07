Indignación con un influencer que hizo un lanzamiento de paellera en el Parque Nacional del Teide

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 31 de julio 2025, 10:55 | Actualizado 11:02h. Comenta Compartir

El Parque Nacional del Teide fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2007. Para su conservación y protección, es la labor de todos sus visitantes cuidar de su entorno. Sin embargo, y por desgracia, es habitual ver cómo muchos turistas no respetan las indicaciones pertinentes y la naturaleza que les rodea. El influencer @azogue_elea es conocido en TikTok por hacer lanzamientos lejanos con objetos. Recientemente, visitó Tenerife e hizo uno de sus típicos vídeos arrojando una paellera y pisando este espacio natural protegido.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. Algunos canarios no ven nada malo en este acto: «yo paseo por ahí todos los años, ¿qué tiene de malo?», manifestaba una usuaria. Sin embargo, la mayoría ha mostrado una actitud crítica con el influencer. «Suerte con la multa», «ignorante, eso es un espacio protegido y tú pisoteándolo» o «este es un claro ejemplo de por qué debería restringirse el acceso no controlado al parque nacional del Teide», son algunas de las reacciones a este acto.

Ante el aluvión de críticas y comentarios negativos, el vídeo ya ha sido borrado de TikTok e Instagram, aunque sigue subido en YouTube.