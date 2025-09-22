No se alarme: este viernes Tenerife volverá a ensayar avisos por erupción volcánica Si recibe varios mensajes en su dispositivo móvil, simplemente será un simulacro denominado ES-Alert que avisará sobre una posible situación de emergencia como la erupción de un volcán

Mensaje de prueba de emergencia que se recibirá a través de los dispositivos móviles.

Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:08 | Actualizado 14:33h.

El Gobierno de Canarias realizará este viernes en Tenerife una nueva prueba del aviso a la población en caso de emergencia, denominado ES-Alert, para reforzar el conocimiento de la ciudadanía en la herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil después de ejercicios similares durante los últimos años a lo largo del Archipiélago.

Organizado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias, el ensayo de ES-Alert se incluye en el simulacro de erupción volcánica en Garachico, programado por el Cabildo de Tenerife.

En concreto, desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 se emitirán tres mensajes telefónicos de alerta ciudadana entre las 9.00 y las 13.00 horas, por lo que las personas pueden recibirlo en el momento del envío, o al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontrara fuera de ella.

El Gobierno indica que es importante que las personas que estén conduciendo no se alarmen y detengan el vehículo en un lugar seguro para leer el mensaje de emergencia y pulsar «aceptar». Una vez aceptado el mensaje, éste desaparecerá de la pantalla del teléfono móvil.

En el caso de tener en su entorno familiares de avanzada edad, se aconseja explicarles previamente en qué consiste este sistema de alerta para evitar que se alarmen.

Además, el mensaje de alerta también podrá recibirse en inglés si el teléfono móvil está configurado en un idioma distinto al español.

Casi la totalidad de los teléfonos móviles con conexión de datos tienen la capacidad de recibir alertas de protección civil cuando estén configurados y solo es necesario tener la opción de recepción de alertas activadas.

El Gobierno señala en un comunicado que estas pruebas se publican y se difunden previamente para que la población tenga conocimiento de ello y se eviten situaciones de alarma.

Esta nueva herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil ya está operativa en Canarias y se ha utilizado en los últimos incendios forestales de La Palma y Tenerife y con el objetivo de lograr un óptimo funcionamiento de la misma, se continúan realizando pruebas de forma periódica en distintos puntos de Canarias para que la población se familiarice con este sistema.