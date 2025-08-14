Fallece el periodista Héctor Palmero, la voz afable de la radio tinerfeña Su estado de salud le había apartado durante las ultimas temporadas del micrófono | Tenía 45 años

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 12:38

El periodista lagunero Héctor Palmero ha fallecido a los 45 años de edad, ha informado Radio Club Tenerife-Cadena SER, que lo recuerda como un compañero brillante y querido por todos y se convirtió en la voz que contaba el amanecer en la isla en la programación matinal.

Héctor Palmero ha sido una de las grandes voces y uno de los mejores periodistas de Radio Club Tenerife, donde era querido y apreciado por todos sus compañeros, entrañable amigo, profesional íntegro e intachable, señala la emisora este jueves en su despedida.

Su estado de salud le había apartado durante las ultimas temporadas del micrófono de la mañana, donde compartió espacio y compañía con Juan Carlos Castañeda y Radio Club Tenerife rememora que Héctor era «la voz que nos daba el tiempo, nos contaba las colas y nos ponía música para alegrarnos cada amanecer».

Desde muy pronto se presentaba en la emisora, primero en la Avenida de Anaga y luego en los actuales estudios, atento siempre a cualquier novedad y a cualquier información que fuese susceptible de entrar en antena, continúa la emisora, que elogia al fallecido periodista como «brillante, riguroso y muy profesional».

Además, como compañero siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, fue amigo de los más veteranos y cómplice ayuda para los más jóvenes, se ganó el respeto de periodistas, realizadores «y todos los profesionales que hacemos Radio Club Tenerife en el día a día».

Héctor Palmero, que comenzó su carrera en Cope Tenerife, era un periodista tan versátil que destacó en informativos y programas, pero muchas veces también en el área de deportes, pues «tenía el alma blanquiazul por el Tenerife y aurinegra por el Canarias».

Pero también era un entusiasta deportista que se apuntaba a todas las carreras populares, sobre todo cuando eran en La Laguna, y destacaba con marcas espectaculares.

«Muy amigo de sus amigos, intrépido reportero, gran entrevistador y excelente compañero, nos deja un legado de compañerismo inmejorable», señalan sus colegas de Radio Club Tenerife, que despiden «a un grande en todos los sentidos de la palabra desde sus casi dos metros de altura».