Encendido de las luces de Navidad en Santa Cruz de Tenerife 2025: horario y calles

Santa Cruz de Tenerife inicia su campaña de Navidad con una puesta en escena lumínica de que arrancará el 20 de noviembre. Se trata de un despliegue que abarca más de 400 ubicaciones en todo el municipio y que ha contado con una inversión de 900.000 euros destinada al alumbrado decorativo.

El encendido de las luces de Navidad será el punto de partida de una campaña navideña en la que se reforzará la iluminación en los cinco distritos de la ciudad, incorporando nuevos espacios y estructuras ornamentales de gran formato. La instalación lumínica incluye 2.172 motivos en farolas, 119 arcos transversales, más de 92.000 metros de guirnaldas y 86 elementos instalados de suelo, todo ello impulsado por tecnología LED de alta eficiencia.

Entre las novedades de esta edición, figuran la iluminación reforzada en avenidas de acceso estratégico a la ciudad, como Benito Pérez Armas, Manuel Hermoso Rojas, Príncipes de España y Francisco La Roche. También se extiende el alumbrado a Rambla Pulido, calle El Pilar, Villalba Hervás, así como calle Álvarez de Lugo, y las avenidas Islas Canarias y Ángel Romero.

Uno de los puntos clave será la Plaza de España, donde se instalará un pino navideño de 25 metros de altura, y la Plaza del Patriotismo, que albergará una «bola microlámpara» de 10×10 metros. Estas figuras de gran tamaño se suman a otras esculturas luminosas distribuidas por plazas y espacios emblemáticos de la capital.

En una distribución por distritos, el dispositivo lumínico se desglosa de la siguiente manera: el distrito Anaga contará con 6 arcos transversales, 228 motivos luminosos y 15 elementos a ras de suelo; el distrito Suroeste dispondrá de 335 motivos, mientras que Ofra-Costa Sur sumará también guirnaldas y decoraciones en sus espacios principales.

En Salud-La Salle se instalarán 290 motivos y 28.000 m de guirnaldas, con ocho figuras de suelo; y en el distrito Centro-Ifara, los equipos colocarán 103 arcos, 895 motivos y 56.400 m de guirnaldas, además de 46 elementos luminiscentes.

¿Cuándo será el encendido de las luces de Navidad?

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de Fiestas de Santa Cruz, procederá al encendido oficial del alumbrado navideño, el 20 de noviembre, a las 19:30 horas, dando inicio así a la campaña de Navidad 2025-2026