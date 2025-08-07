Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotografía de archivo de equipaje facturado. EP

Detenido un hombre al intentar viajar con casi 90 teléfonos sustraídos y 21.000 euros en Tenerife

El arrestado de 53 años, que disponía a viajar a la península, fue descubierto por los agentes en el control de equipaje facturado

EFE

Tenerife Norte

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:56

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años y vecino de Arona que se disponía a viajar a la península con 88 teléfonos móviles y una tablet que habían sido sustraídos, así como hasta 21.000 euros en efectivo, buena parte de ellos escondidos en un doble fondo de una de las maletas.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, los hechos ocurrieron cuando, en el control de equipaje facturado, encontraron una maleta en la que parecía haber numerosos dispositivos electrónicos, motivo por el que se localizó al dueño del equipaje para abrirlo.

En el interior se localizaron 89 dispositivos electrónicos (88 móviles de alta gama y una tablet), sin que el detenido pudiera justificar su procedencia.

Así, durante ese mismo registro, se localizó un paquete oculto en el doble fondo de una de las maletas que tenía 11.000 euros y 1.045 libras esterlinas en efectivo.

El hombre portaba asimismo en su riñonera más de 9.000 euros en efectivo.

En el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que muchos de los teléfonos aparecían en la base de datos como sustraídos, por lo que se procedió a la recuperación de todos los dispositivos, así como el dinero en efectivo y la detención del acusado.

El arrestado junto a las diligencias instruidas han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  2. 2 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  4. 4 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  5. 5 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  6. 6 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  7. 7 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  8. 8 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  9. 9 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  10. 10 Huelga de Ryanair: ¿cuándo y cómo afectará a los canarios a partir del 15 de agosto?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un hombre al intentar viajar con casi 90 teléfonos sustraídos y 21.000 euros en Tenerife

Detenido un hombre al intentar viajar con casi 90 teléfonos sustraídos y 21.000 euros en Tenerife