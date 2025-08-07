Detenido un hombre al intentar viajar con casi 90 teléfonos sustraídos y 21.000 euros en Tenerife El arrestado de 53 años, que disponía a viajar a la península, fue descubierto por los agentes en el control de equipaje facturado

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años y vecino de Arona que se disponía a viajar a la península con 88 teléfonos móviles y una tablet que habían sido sustraídos, así como hasta 21.000 euros en efectivo, buena parte de ellos escondidos en un doble fondo de una de las maletas.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, los hechos ocurrieron cuando, en el control de equipaje facturado, encontraron una maleta en la que parecía haber numerosos dispositivos electrónicos, motivo por el que se localizó al dueño del equipaje para abrirlo.

En el interior se localizaron 89 dispositivos electrónicos (88 móviles de alta gama y una tablet), sin que el detenido pudiera justificar su procedencia.

Así, durante ese mismo registro, se localizó un paquete oculto en el doble fondo de una de las maletas que tenía 11.000 euros y 1.045 libras esterlinas en efectivo.

El hombre portaba asimismo en su riñonera más de 9.000 euros en efectivo.

En el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que muchos de los teléfonos aparecían en la base de datos como sustraídos, por lo que se procedió a la recuperación de todos los dispositivos, así como el dinero en efectivo y la detención del acusado.

El arrestado junto a las diligencias instruidas han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna.