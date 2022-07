Arona no prohíbe la realización de castillos en sus playa bulo El Ayuntamiento de Arona ha salido al paso de un bulo, difundido en los últimos días en las redes sociales, que asegura que el municipio no permite hacer castillos de arena en sus playas

El Ayuntamiento de Arona ha querido aclarar este bulo que se han hecho públicas en redes sociales, algunas de las cuales han alcanzado, incluso, a medios de comunicación nacionales. Estas apuntan a una prohibición de hacer castillos de arena infantiles en las playas del municipio, lo cual es falso.

Todas ellas se remontan a un borrador de ordenanza de 2009, de cara al cual se estudiaba limitar el uso de la arena por parte de los usuarios del litoral. No obstante, en el municipio no existe aún ordenanza de playas, por lo que rigen normativas como la de Costas, que establece que las actividades que ocupen el dominio marítimo-terrestre deben contar con autorización de este departamento.

Esta información confunde una actividad permitida, no a la realización de los habituales castillos infantiles, sino en el caso de grandes estructuras de arena, como esculturas, que se ven en muchas playas y que, en la mayoría de casos, van ligadas a la solicitud de dinero, para lo cual se produce la ocupación de espacio público que, además, se ve seriamente deteriorado.

En el caso de que se quiera realizar una actividad de estas características, es necesario solicitar autorización, no al Ayuntamiento de Arona, sino al titular de este espacio, que es la Demarcación de Costas, que será quien, previo informe municipal, que no es vinculante sino únicamente preceptivo, otorgue o no el permiso.