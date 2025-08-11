Televisión Canaria llevará a todos los hogares las Fiestas de Candelaria 2025 La cadena autonómica retransmitirá los actos más emblemáticos en una cobertura especial, reafirmándose en el compromiso con la difusión de las tradiciones y la cultura del archipiélago

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 11 de agosto 2025, 16:24 Comenta Compartir

Como cada agosto, el pregón inaugural da comienzo a la celebración de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, cargada de tradición, devoción y folclore. Son miles de peregrinos y visitantes a quienes mueven una de las citas más importantes y ancestrales del calendario canario.

Un año más, Televisión Canaria se vuelca con la cobertura informativa de los principales actos de las Fiestas en honor a la Morenita. Una programación especial que recoge algunos de los actos más emblemáticos de la festividad, entre ellos, la Luchada Institucional, la Ceremonia Guanche y Noche de Peregrinos y la Parada Militar.

XXVII Luchada Institucional en honor a la Virgen de la Candelaria

La primera cita está anotada para el miércoles 13 de agosto a las 22:30 horas, con la VII Luchada Femenina, un encuentro que pone en valor la creciente presencia de mujeres en el deporte autóctono por excelencia.

Nada más terminar, dará comienzo la XXVII Luchada Institucional Virgen de Candelaria, que convertirá la Plaza de la Patrona de Canarias en un terrero improvisado donde se enfrentarán dos combinados formados por los mejores luchadores juveniles del archipiélago. Luis Muro estará a cargo de la retransmisión junto a los comentarios técnicos del ex luchador Melquíades Rodríguez, quienes acercarán al espectador toda la emoción y el significado de esta velada.

Ceremonia guanche y Noche de peregrinos

Desde primeras horas de la mañana del jueves 14 de agosto, el matinal 'Buenos Días Canarias' abrirá una ventana informativa con la Villa mariana para contar cómo se vive la devoción por la Morenita. El momento más esperado llega a las 20:00 horas con la representación de la Ceremonia Guanche, escenificación teatral que rememora el hallazgo de la imagen de la Virgen por los antiguos aborígenes, culminando con su traslado en procesión nocturna.

A las 21:30 horas, comenzará la retransmisión de la Noche de Peregrinos, conducida por Alexis Hernández acompañado por los reporteros Naomi Vera y José Marrero, quienes harán un seguimiento constante de la multitudinaria peregrinación. El Especial contará además con la participación de la parranda 'Ellas Cantan', formada por reconocidas artistas del panorama canario, parejas de baile, autoridades e invitados.

Parada Militar, misa y procesión

La última cita tendrá lugar el viernes 15 de agosto, día principal de las Fiestas en Honor a la Patrona General del Archipiélago, donde se enlazan los actos más solemnes con otros tradicionales en la plaza de la Patrona y en la Basílica de Candelaria.

Se retransmitirá desde las 10:45 horas la Parada Militar y la recepción del representante de su Majestad el Rey de España, que será la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito Núñez. Seguidamente se celebrará la Eucaristía, presidida por Mons. Eloy Alberto Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, y cantada por la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria junto a la Orquesta de Cámara Las Candelas. A continuación, se emitirá la procesión con la imagen de la Virgen de Candelaria por las calles de la villa.

Para cerrar la jornada, volverá a conectar con la Plaza de la Patrona de Canarias a las 21:30 horas para llevar a todos los hogares la gala de Ofrenda en honor a la Virgen de Candelaria. Un gran espectáculo nocturno con la participación de grupos tradicionales, cantadores y solistas que rendirán homenaje a la Virgen a través de la música, el baile y las costumbres de las islas.